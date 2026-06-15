Empresarios colombianos decidieron su voto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Es la alternativa más conveniente”

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se desarrollarán el 21 de junio y hay 41 millones de colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia (21 de junio), el panorama electoral se presenta como un momento crucial para la definición del modelo institucional y económico del país. Líderes empresariales mostraron preocupación colectiva por la estabilidad democrática, el equilibrio de poderes y el futuro de la inversión privada y mostraron por quién votarán para que dirija el rumbo del país en los próximos cuatro años.

Por un lado, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, por medio de una columna de opinión para El Heraldo y otros medios, decidió respaldar públicamente a Abelardo de la Espriella como su opción en la próxima elección presidencial.

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La decisión se fundamenta en la convicción de que, dadas las alternativas reales en competencia, De la Espriella representa la garantía más sólida para preservar la democracia liberal y el orden constitucional en Colombia. Señaló el dirigente que la coyuntura actual supera las simpatías personales o identidades políticas tradicionales. “Esta elección no puede leerse como una competencia ordinaria entre dos candidatos”, afirmó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que no sólo escoger candidato, sino de escoger el futuro de Colombia - crédito @BruceMacMaster/X

Según él, están en juego pilares como:

Separación de poderes.

Independencia institucional.

Necesidad de contar con una Presidencia de la República sometida a límites suficientes para evitar abusos de poder.

Desde su perspectiva, la decisión no consiste en elegir entre ideales inalcanzables ni candidaturas que no llegaron a la vuelta final. “Votar es escoger, entre las opciones reales que ofrece la democracia, aquella que mejor protege los principios esenciales que permiten la convivencia, la libertad y el progreso”, escribió.

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Puntualizó que no votar o abstenerse de elegir entre las opciones disponibles tampoco exime de las consecuencias que tendrá el resultado. “No decidir también produce consecuencias”, advirtió al insistir en que la responsabilidad ciudadana requiere asumir posiciones ante un dilema de fondo para el país.

“Votaré por Abelardo de la Espriella”

Después de explicar los motivos que considera determinantes para el futuro institucional del país, Mac Master precisó: “Votaré por Abelardo de la Espriella, considero que es la alternativa más conveniente para el país”. Aclaró que este respaldo “no significa compartir cada una de sus posiciones, propuestas o declaraciones”, sino que, en el contexto actual, ve en él la opción responsable para corregir el rumbo sin poner en riesgo los fundamentos de la democracia.

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Afirmó que la democracia no exige adhesiones “absolutas” y advirtió que el apoyo electoral nunca debe asumirse como un “cheque en blanco”. Subrayó que “el voto no es una rendición del criterio propio ni una autorización ilimitada para gobernar sin controles”. Remarcó la importancia de exigir, al próximo presidente, respeto por las instituciones, buen gobierno y resultados tangibles para los ciudadanos.

También reconoció que muchas personas hubieran preferido alternativas “de centro”, pero insistió en que ahora el país debe “escoger entre dos caminos claramente distintos”. “La política se decide con realidades, no con nostalgias”, enfatizó en su columna.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta de elecciones - crédito Registraduría

De la Espriella, según Mac Master, mostró voluntad de rodearse de personas con visión institucional y respeto por el marco constitucional. Para el dirigente gremial, Colombia necesita un gobierno que actúe “dentro del cauce de la Constitución, que respete los contrapesos, que convoque talento técnico, que tome buenas decisiones de política pública y que comprenda que la estabilidad democrática no es negociable”.

Riesgos institucionales y críticas a la continuidad oficialista

En su análisis, el presidente de la Andi advirtió sobre los riesgos asociados con la candidatura de Iván Cepeda, l que identifica como representante de la “continuidad política” del actual Gobierno. Según Mac Master, esta opción ha sido “presentada y asumida como expresión de la prolongación de ese proyecto político”, algo que, según él, el propio Cepeda reconoció de forma abierta.

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El dirigente empresarial expresó su inquietud por la posible concentración de poder en la Presidencia y la insistencia en promover una Asamblea Nacional Constituyente (proceso de reforma integral de la Constitución). Considera que la Constitución de 1991 es el marco para lograr avances en derechos, libertades, descentralización y participación ciudadana.

Así las cosas, Mac Master enfatizó que abrir la puerta a una constituyente, en especial, desde proyectos políticos “que han mostrado vocación de concentración presidencial”, implica riesgos serios al equilibrio democrático. Apuntó que el “ataque recurrente a instituciones, la desconfianza frente a los contrapesos” y la presión sobre órganos independientes representan grandes desafíos para la democracia liberal.

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Respecto a los efectos en la economía, destacó que la seguridad jurídica y el ambiente para la empresa se ven amenazados por propuestas políticas incompatibles con la confianza y la estabilidad necesarias para invertir y generar empleo. “Colombia necesita corregir el rumbo, no destruir sus fundamentos”, sentenció Bruce Mac Master.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que "quiero una Colombia segura, pero no encerrada, con autoridad, pero con respeto, donde la paz no sea una excusa para la impunidad y donde la seguridad sea poder salir a trabajar, estudiar, emprender y volver a casa en paz" - crédito @mclacouture/X

Visión empresarial y responsabilidad ante las urnas

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, también reflexionó sobre la importancia de la “responsabilidad ciudadana” en el ejercicio del voto. En un video publicado en redes sociales, invitó a pensar el voto como la defensa de una idea colectiva de país, más allá de emociones o identidades políticas.

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Declaró la líder gremial que “quiero un país donde producir no sea pecado, donde emprender no parezca una osadía y trabajar legalmente no se sienta como un deporte extremo”. Para la dirigente empresarial, resulta crucial consolidar instituciones fuertes, un Estado eficiente y reglas claras para la actividad productiva y la generación de empleo.

Insistió en que votar implica un proceso de comparación de propuestas y de análisis riguroso de los candidatos. “Ese país lo construimos, lo defendemos y lo elegimos entre todos”, afirmó. Sostuvo que el voto deja de ser una reacción emocional para convertirse en un acto de responsabilidad, orientado a los intereses del país y de las próximas generaciones.

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Remarcó que una democracia sólida exige tanto derechos como deberes, y que el fortalecimiento institucional es indispensable para avanzar hacia el desarrollo nacional. Finalizó al recordar que “Colombia es lo que nos une. Solo así sabremos quién se acerca al país que queremos”.