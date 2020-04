El brasileño, que tuvo un buen desempeño dentro del plantel pero que se perdió varios encuentros por una lesión de cadera, reconoció que, “en el Barça cumplí el sueño de jugar con los mejores. Y la sensación que me quedó es que aprendí mucho. Algunas cosas que no sabía arreglar fuera del campo y dentro del campo, hoy las arreglo. Y eso va a quedar en mi cabeza. Pensándolo ahora, creo que merecía más minutos pero el Barça me dio un aprendizaje”.