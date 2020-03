“Mi día típico comienza alrededor de las 9, ahora estamos durmiendo un poco más porque no hay escuelas, solo Bauti se despierta a las 8 porque tiene que ir a la escuela en línea. Me levanto una hora más tarde y desayuno, veo las noticias, me quedo con Linda aquí en casa, luego Coti y Milo se despiertan y comienza el día. Entonces depende si hace sol si hace calor o frío, puedo salir a la terraza a jugar con los niños, luego tenemos un refrigerio, hago una o dos horas de entrenamiento, con Linda, solo o con los niños, llegamos allí para jugar juntos o ver algunas películas. Lo importante, estar en la casa durante mucho tiempo, es no pelear "