México

Beca Benito Juárez: quiénes reciben su pago de mil 900 pesos mañana 16 de junio

La ayuda federal se deposita de manera escalonada según la clave personal, por lo que no todos reciben el recurso el mismo día

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Diez estudiantes mexicanos con uniforme escolar reciben tarjetas o sobres de dos mujeres adultas sonrientes, frente a una lona del programa Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus Becas Benito Juárez en un entorno escolar, acompañados por personal del programa, frente a una lona institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espera ha terminado y el calendario oficial de la Beca Benito Juárez 2026 para estudiantes de prepa fue publicado el día de hoy lunes 15 de junio.

Dicho calendario especifica que los pagos del bimestre mayo-junio se depositaran con una dispersión ordenada según la letra inicial de la CURP de cada beneficiario.

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El apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigido a quienes cursan bachillerato o profesional técnico bachiller en escuelas públicas del país.

El programa para estudiantes de bachillerato en escuelas públicas ya tiene fechas definidas para el bimestre mayo-junio, con entrega organizada de acuerdo con la inicial del registro
El programa para estudiantes de bachillerato en escuelas públicas ya tiene fechas definidas para el bimestre mayo-junio, con entrega organizada de acuerdo con la inicial del registro

Qué letras reciben su pago de mil 900 pesos el martes 16 de junio de 2026

Como mencionamos antes, calendario oficial de la Beca Benito Juárez ha sido publicado y estipula que las letras que recibirán su pago mañana martes 16 de junio son aquellos cuyo apellido inicie con la letra C.

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En 2026, cada beneficiario de la Beca Benito Juárez recibe 1,900 pesos cada dos meses, según el calendario oficial y la entrega se hace por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Al cierre de 2025, los tres principales apoyos educativos para el Bienestar sumaron 13 millones de beneficiarios y una inversión superior a $128,000 millones, de acuerdo con el texto fuente.

En muchas escuelas, los responsables de becas informan a los estudiantes cuando hay pagos disponibles. Revisa los avisos en tu plantel o pregunta al área administrativa.
En muchas escuelas, los responsables de becas informan a los estudiantes cuando hay pagos disponibles. Revisa los avisos en tu plantel o pregunta al área administrativa.

Cómo saber si ya me depositaron mi Beca Benito Juárez

Para saber si ya te depositaron tu Beca Benito Juárez, puedes seguir estos pasos:

1. Consulta en la plataforma oficial

Entra al Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Ahí puedes ingresar tu CURP para revisar si tu pago ya fue depositado y el estatus de tu beca.

2. Revisa tu app o plataforma bancaria

Si recibes la beca mediante depósito bancario (tarjeta del Banco del Bienestar u otra), entra a la app o al sitio web del banco y revisa tu saldo y movimientos recientes.

3. Consulta la app Bienestar Azteca (para algunos beneficiarios de media superior)

Si usas la plataforma Bienestar Azteca, ingresa a bienestarazteca.com.mx o a la app móvil con tu usuario y contraseña para ver si ya tienes el depósito.

4. Mensajes y avisos escolares

En muchas escuelas, los responsables de becas informan a los estudiantes cuando hay pagos disponibles. Revisa los avisos en tu plantel o pregunta al área administrativa.

5. Líneas de atención

Puedes llamar al teléfono de atención de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: 800 500 50 50 (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas).

Importante: Los pagos no siempre llegan el mismo día para todos los beneficiarios. Si tu estatus dice “en proceso” o “programado”, espera algunos días y sigue revisando. Como saber si ya me depositaron mi Beca Benito Juárez

Para saber si ya te depositaron tu Beca Benito Juárez, puedes seguir estos pasos:

1. Consulta en la plataforma oficial

Entra al Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Ahí puedes ingresar tu CURP para revisar si tu pago ya fue depositado y el estatus de tu beca.

2. Revisa tu app o plataforma bancaria

Si recibes la beca mediante depósito bancario (tarjeta del Banco del Bienestar u otra), entra a la app o al sitio web del banco y revisa tu saldo y movimientos recientes.

3. Consulta la app Bienestar Azteca (para algunos beneficiarios de media superior)

Si usas la plataforma Bienestar Azteca, ingresa a bienestarazteca.com.mx o a la app móvil con tu usuario y contraseña para ver si ya tienes el depósito.

5. Líneas de atención

Puedes llamar al teléfono de atención de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: 800 500 50 50 (lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas).

Calendario oficial de pagos de junio de la Beca Benito Juárez

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo de forma ordenada del lunes 15 al viernes 26 de junio.

  • Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 18 de junio: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.
  • Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
Los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo del 15 al 26 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)
Los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo del 15 al 26 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Es importante recordar que los pagos no siempre llegan el mismo día para todos los beneficiarios. Si tu estatus dice “en proceso” o “programado”, espera algunos días y sigue revisando.

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