Colombia

Esta sería la versión que entregó el niño de 7 años, en el caso de supuesto abuso infantil, al norte de Bogotá

El menor, que aparece en los videos junto a un ciudadano estadounidense en un apartamento de Usaquén, explicó en entrevistas forenses lo que habría pasado en el balcón. La declaración contradeciría la sospecha inicial de abuso sexual

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Primer plano de la mano de un niño de unos tres años tocando un osito de peluche marrón sin adornos sobre una manta beige.
El menor de 7 años declaró en entrevistas forenses que el hombre al que identificó como su padre lo llevó al balcón para calmarlo por un conflicto con un juguete - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El episodio que generó alarma en el barrio Navarra de Bogotá sigue bajo investigación, luego de que circularan videos grabados por vecinos en los que se observa a un ciudadano extranjero en un balcón junto a un niño.

La preocupación vecinal, que aseguró haber presenciado un supuesto intento de abuso sexual infantil, provocó la rápida intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Procuraduría General de la Nación.

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Según informó El Tiempo, el menor de 7 años involucrado en el caso ya entregó su testimonio durante entrevistas forenses. El niño relató que se encontraba molesto por un tema relacionado con un juguete y que el hombre, al que identificó como “padre”, lo llevó al balcón con el propósito de ayudarlo a tranquilizarse.

Esta versión fue confirmada por fuentes judiciales al medio colombiano, que citaron los resultados preliminares de las entrevistas: “El menor indica que él se pone furioso por lo de un juguete y que lo único que hace el señor, al que se refiere como ‘padre’, es sacarlo al balcón a calmarlo”.

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La Policía Metropolitana de Bogotá rescató a un menor tras una denuncia de abuso sexual en un edificio residencial de la calle 106 con avenida 19 - crédito X
El caso del barrio Navarra de Bogotá sigue bajo investigación tras la difusión de videos de un ciudadano extranjero en un balcón junto a un niño - crédito X

Accionar institucional y proceso de adopción

El caso se conoció el domingo 14 de junio después de que residentes del exclusivo sector de Navarra grabaron y difundieron videos en los que aparece el ciudadano estadounidense con uno de los menores en el balcón del apartamento de alquiler temporal.

La situación llevó a la detención inmediata del extranjero y a la activación de los protocolos interinstitucionales para la protección de los niños. De acuerdo con información entregada por el Icbf, el extranjero y su pareja se encontraban en proceso de adopción de los tres menores que estaban en el apartamento.

Las autoridades trasladaron a los niños, de 4, 7 y 15 años, a un centro médico donde especialistas de Medicina Legal les practicaron exámenes periciales para determinar si existió algún tipo de vulneración de derechos. Estos resultados serán clave para el curso de la investigación y la situación jurídica del implicado, que permanece bajo detención preventiva.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. recibió a los menores el 14 de junio y coordinó su atención médica y psicológica de emergencia - crédito @SubRedNorte / X
La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. recibió a los menores el 14 de junio y coordinó su atención médica y psicológica de emergencia - crédito @SubRedNorte / X

Investigación y resultados periciales en curso

Los resultados preliminares de las entrevistas forenses realizadas a los menores arrojaron un resultado negativo respecto a posibles hechos de abuso. Las declaraciones del menor, así como los exámenes de Medicina Legal, harán parte del material probatorio que analizará la Fiscalía encargada del caso.

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, señaló en entrevista con Noticias Caracol que, en las valoraciones preliminares, se descartó la existencia de violencia física. “En medio de lo preliminar que encontramos en el hospital y en la conversación, se descarta el tema de violencia física. Por supuesto, hay muchos otros factores que toca revisar en un presunto abuso sexual, pero se descarta un escenario de violencia física”, afirmó.

Se espera que los dictámenes periciales sean entregados en las próximas horas para determinar los pasos procesales a seguir.

El Icbf informó que el extranjero y su pareja estaban en proceso de adopción de los tres menores hallados en el apartamento - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El Icbf informó que el extranjero y su pareja estaban en proceso de adopción de los tres menores hallados en el apartamento - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

De otro lado, la Procuraduría General de la Nación intervino desde el inicio del caso y el Icbf solicitó a la ciudadanía actuar con responsabilidad en el manejo de información, pidiendo no compartir imágenes, videos o datos personales de los menores involucrados, como reiteró la entidad en un comunicado oficial.

Reacciones y expectativas

Mientras se esclarecen los hechos, los tres menores permanecen bajo protección institucional. El proceso judicial continúa en desarrollo y la situación jurídica del señalado dependerá de los análisis técnicos y científicos que arrojen los exámenes periciales.

Las autoridades insisten en que toda la evidencia —testimonios, exámenes médicos y demás pruebas— será valorada de manera integral por la Fiscalía.

Por ahora, tanto la comunidad de Navarra como las entidades de protección de la infancia permanecen atentas a los avances de la investigación, cuyo desenlace dependerá de los resultados que entregue Medicina Legal y de la valoración de la Fiscalía.

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