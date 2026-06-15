Morena mueve sus piezas: Manuel Zavala toma el control de la Organización del partido rumbo a las elecciones del 2027

Manuel Zavala toma el control operativo de Morena.

Morena anunció una serie de ajustes en su estructura interna con el objetivo de fortalecer su organización rumbo al proceso electoral de 2027. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización, una de las áreas estratégicas del partido para la operación territorial y electoral.

Además, el movimiento renovó la integración de su Comisión Nacional de Elecciones, órgano encargado de conducir los procesos internos de selección de candidaturas.

A este espacio se incorporaron la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; Manuel Zavala; y el secretario de Finanzas, Oscar del Cueto García, quienes trabajarán junto a la presidenta de la comisión, Citlalli Hernández Mora.

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