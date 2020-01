De cara al duelo con el Barcelona, el DT Albert Celades tuvo que armar un rompecabezas para confirmar el once inicial que saldrá a la cancha. Sin Dani Parejo, capitán y volante central del equipo, los Ches tampoco contarán con la presencia de Gonçalo Guedes, Manu Vallejo y Cristiano Piccini. Es más, en la previa al enfrentamiento contra el conjunto de Messi, tuvo dos bajas de último momento: el ex arquero blaugrana, Jasper Cillessen, sufrió una lesión muscular contra el Logroñés en la semana y no estará para defender los tres palos. Además, el ruso Denis Cheryshev también se ausentará del partido.