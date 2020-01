Pero todo lo que logró al frente del equipo madridista, el Cholo no lo consiguió solo. Junto a él hay un gran equipo de trabajo, en el que se destaca el Mono Burgos, la mano derecha del entrenador en el banco de suplentes y en el día a día con el trato hacia los futbolistas. El ex arquero de River acompaña a Simeone desde su experiencia en el fútbol italiano, pero tras ocho años juntos, el hombre amante del rock and roll habría tomado la decisión de alejarse de su coequiper.