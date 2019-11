"No podría estar más feliz y si no fuera tan feliz como lo estoy, no estaría aquí. ¿Qué puedo prometer? Pasión, verdadera pasión. Pasión por mi trabajo, pero también pasión por mi club, así es como ha sido durante toda mi carrera y, obviamente, quiero probar todo para brindar felicidad a todos los que aman el club'', declaró el portugués al sitio oficial de su nuevo club.