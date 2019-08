Tras el partido de este miércoles, el entrenador Klopp destacó "la increíble preparación" del arquero que tuvo que jugar por la lesión de Alisson Becker en el debut liguero del Liverpool en el pasado fin de semana. "No venía jugando desde hacía tiempo, pero tenía que estar preparado, y lo estaba. Hizo algunas tapadas fenomenales y estar tan preparado como él esta noche, es increíble. No sólo tiene una gran personalidad en el césped sino también en el vestuario. ¡Hablaba más fuerte que yo! Puede estar realmente orgulloso de lo que hizo esta noche. ¿Dónde estaba Adrián cuando jugamos contra el Manchester City hace dos semanas? El entrenador de arqueros me dijo que necesitaba tiempo para ponerse en forma pero no tuvo tiempo y aún así, jugó muy bien esta noche".