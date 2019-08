El estreno de Lampard, histórico capitán del Chelsea, como entrenador de The Blues no fue el mejor. En su visita a Old Trafford para jugar frente al Manchester United, sufrió una dura derrota: 0-4 ante los Red Devils. Sin la opción de fichar por la sanción que le impuso la FIFA, el conjunto londinense apostará por la base que le quedó de la pasada temporada, a la espera de que Olivier Giroud, la gran apuesta ofensiva, mejore su rendimiento.