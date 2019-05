"Nos intercambiamos muchos mensajes durante aquel verano. Inmediatamente me puso bajo su ala y me integró", recordaba Kylian Mbappé en una entrevista a France Football, sobre cómo lo trató Neymar en su llegada a París. "Tan pronto llegué me tranquilizó. En el campo siempre me buscaba y me hacia muchos pases. Cuando un jugador te recibe así, de esta manera, te ayuda mucho a integrarte en un vestuario".