"Son jugadores que entienden nuestro fútbol porque hemos bebido de la misma fuente, que es la de Cruyff. Eso sí, si me preocuparan los centrales que han fichado desde que llegué, no podría dormir desde hace años. Es de las posiciones en las que más se ha fichado. Lo veo lógico y me gusta la competencia. No sé qué pasará, pero De Ligt tiene muchas cualidades por lo joven que es. Y De Jong tiene mucho potencial y futuro. Ilusiona por su forma de entender el juego", aseguró.