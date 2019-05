Ante la ida de Vincent Kompany al Anderlecht y la posible salida de Nicolás Otamendi (no está a gusto con la cantidad de minutos que tuvo la pasada temporada), el ex Barcelona apuntó al defensor central Harry Maguire. Su arribo no será nada sencillo, ya que Leicester solicita cerca de 100 millones de euros, lo que lo convertiría en el defensor más caro de la historia.