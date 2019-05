"Siempre he dicho que mis planes futuros dependerían de lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Todavía me siento bien, así que me alegro de quedarme aquí un año más. Nos hemos desarrollado muy bien como equipo esta temporada y estoy seguro de que seguiremos mejorando. Me gustaría ser parte de eso también", dijo Pizarro en declaraciones al sitio web del Werder Bremen.