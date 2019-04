Con Santiago Solari también ocupó bastante tiempo en el banquillo por su juego irregular y sus constantes lesiones. Finalmente, fue el propio entrenador francés, en su regreso, el que no respaldó al delantero cuando se le consultó por si lo tendría en cuenta: "Ya veremos. Ya veremos. Yo no te voy a decir lo que va a pasar (…) No es el momento de hablar de esto".