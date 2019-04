Con respecto al entrenador, sostuvo: "Hizo muchas cosas importantes por mí. Antes de firmar por el United mi nivel de inglés no era muy bueno y él hizo todo lo posible para que yo le entendiera. Fue bastante difícil porque su acento escocés es muy fuerte y habla muy rápido, por lo que al principio no podía entenderle demasiado en las charlas de equipo, pero se dio cuenta y decidió pasar más tiempo conmigo. Estoy muy agradecido por eso. Ves a muchos jugadores jóvenes fallando cuando salen al extranjero, pero tal vez no tengan un hombre como Sir Alex para ayudarlos. También fue muy comprensivo cuando tuve la oportunidad de regresar a Barcelona, pudo ver que yo era sincero. Respecto a su operación, le expresé mi felicidad porque todo hubiera salido bien. Él ha sido una figura clave, como un segundo padre, en mi carrera y siempre le desearé lo mejor en la vida".