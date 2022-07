Marcelo Gallardo mostró su enojo tras la eliminación de River Plate ante Vélez por la Copa Libertadores: “Hay un dejo de injusticia total”

“Si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca, o buscar por buscar, hay un dejo de la injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, para cobrar algo de lo que no estás seguro... Después, no tengo muchas más cosas para decir porque no me salen otras cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve. No hay claridad. La injusticia es la que en este momento nos acompaña”.

Así prologó Marcelo Gallardo el inicio de la conferencia de prensa post eliminación de River Plate de la Copa Libertadores a manos de Vélez. El gol anulado a Matías Suárez que pudo llevar a la serie a los penales resultó ineludible para el DT. En efecto, la cámara lenta permite percibir que hubo un roce en su brazo tras el cabezazo a la red, pero la prueba de la dificultad de la acción está en que tardó 7 minutos en sancionar, y para ello le pidió ayuda al asistente Claudio Ríos, quien también se acercó a la pantalla del VAR. ¿Decidió convencido?.

Fue anulado a instancias del VAR

“Después está la desilusión de tener expectativas de querer llegar más lejos en la Copa. Mas allá de la injusticia, la decepción es no haber podido estar en el mejor momento futbolístico, pero en estas instancias de Copa pasan estas cosas puntuales. Hoy nos pusimos a tiro con el resultado, pero un fallo nos impidió tener esa posibilidad de pelearlo hasta el final. Y después el poco criterio que hay, con tanto corte del juego. Hoy nos pasó a nosotros, pero mañana le pasa a otro. Esto termina engañando el espíritu del fútbol”, continuó el Muñeco, que decidió dejar el análisis del partido en segundo plano.

Retomando la polémica decisión del juez chileno Roberto Tobar, junto con el llamado del VAR, agregó: “El fútbol es otra cosa, tiene que haber un espíritu de competencia que los árbitros tienen que aplicar. Lamentablemente, los árbitros nunca son capaces de aportar ese espíritu del juego, de que el juego fluya. Y si pasan seis o siete minutos y no resuelven situaciones, que después puedan recuperar ese tiempo. Hoy es la bronca y la injusticia. Y después nos haremos cargo de lo que nos corresponde a nosotros. Hoy los hechos terminaron corroborando eso, una serie difícil. No tengo mucho para decir, sólo acompañar a los jugadores en este proceso de angustia. Hoy hay que masticar la bronca y seguir”.

Es que el tropiezo en octavos de final resultó inesperado para un plantel que se armó para pelear el título. Sin embargo, Gallardo admitió que auqnue el equipo no tuvo el rendimiento que suele tener en este tipo de cruces, se vio una mejora respecto del primer partido en Liniers: “Creo que estuvimos mucho mejor que el partido anterior respecto al desarrollo y el funcionamiento. Vélez nos cerró los caminos, pero a los dos minutos una clara de gol que dio en palo. Eso también es parte del juego, la eficacia y contundencia. Esa jugada podía haber cambiado y no pasó. Fuimos superiores, pero cuando Vélez tiene espacios también tiene buenos jugadores”.

“Queda a compañar en este proceso de angustia a los jugadores. Teníamos otra expectiva, pero esto sigue. Hoy hay que masticar la bronca, mañana hay que levantarse y seguir porque esto es fútbol y es parte de la vida misma. Seguiremos con ese entusiasmo de levantarse mañana y entrenar para volver a resugir, Es lo único que nos queda. Digerir esto que vivimos, mañana ya pensaremos en lo que viene”, fue el cierre que intentó darle Gallardo a la angustia que le generó esta sorpresiva eliminación.

En otro orden, habló de la vuelta de Matías Suárez y del rendimiento de Juanfer Quintero. “Hoy apareció Suárez después de mucho tiempo, tuvo esa chance de jugar media hora. Con sus inconvenientes físicos y sin embargo, como es un jugador de calidad pudo generar buenas cosas para el equipo y le anularon un gol. Es un jugador que lamentablemente no pudimos tener en concidiones, pero es un futbolista que valoramos muchísimo. Y Juanfer entró esa media hora, también es un jugador de calidad. Cuando están en partido, cuando agarra ese compromiso de juego salen las cosas, pero necesitamos que tenga más continuidad. No solo ellos, sino los demás también”.

Por último, se refirió al último duelo de Julián Álvarez, ya que se sumará al Manchester City, y si se trató también de una despedida de Enzo Fernández: “No está claro todavía lo de Enzo, sí voy a hablar de Julián que fue su último partido. Lo que le dije personalmente con sus compañeros, para mí es un motivo de orgullo enorme de poder haberlo entrenado en estos años y compartido su crecimiento y evolución futbolística. Hoy parte hacia uno de los equipos más importantes del mundo, eso me da muchísima felicidad. Le agradecí porque pudo haberse relajado hace varia fechas, y no lo hizo. No escatimó un pique, un roce, ni un esfuerzo, y eso tiene mucho valor. Eso es un motivo de orgullo para mí que lo he visto crecer y evolucionar. Ha demostrado que merece esta oportunidad que tiene, no solo a mí sino a todo el fútbol argentino. Va a ser un jugador de elite, le deseo lo mejor. Es un gran chico y un gran profesional, lo mejor para él y a toda su familia”.

