Tras la frase que resonó en Boca, Battaglia pidió hablar y protagonizó una tensa entrevista con Vignolo: “El otro día dijiste que era un maleducado”

A minutos de reencontrarse con el plantel en Ezeiza para el entrenamiento vespertino, Sebastián Battaglia habló con la prensa e hizo una aclaración respecto a sus declaraciones de anoche en conferencia de prensa: “En ningún momento pensé en agredir al plantel ni mucho menos. Dije que estoy muy orgulloso de lo que vi en cancha, me sentí realmente representado por los jugadores y lo que hizo el equipo. Es fútbol, no pudimos marcar y nos quedamos afuera, pero dije que estoy orgulloso de lo que hicieron los muchachos”.

La polémica surgió porque el estratega azul y oro había manifestado su disconformismo públicamente por no haber contado con refuerzos: “Es una cosa lógica que cualquier entrenador hace. El entrenador de todo equipo suele pedir jugadores y lugares que potencien al plantel. Si lo queremos dar vuelta y cambiar las declaraciones o desviar la atención, es elago que no me incumbre”.

Y afirmó: “Cuando yo era jugador, lo han dicho un montón de entrenadores. Me tocó estar en planteles donde siempre se habló de refuerzos. Si alguno se sintió mal, obviamente estaría bueno aclararlo, pero si ven la conferencia dije que estoy orgulloso de lo que vi. Me sentí identificado. Si alguno se sintió tocado, no fue la intención. Me parece algo lógico hablar de reforzar los equipos”.

En tanto, no precisó cuáles fueron los sectores del campo en los que pidió caras nuevas: “Hubo un montón de situaciones, no vale aclarar los pedidos que han sido hechos. No vale entrar en detalles, simplemente quería aclarar esto, hablar era lo mejor porque no me pareció algo ilógico. Y había situaciones que podían pasar, como el caso de Toto (Salvio) que se terminó yendo, estando el primer partido contra Corinthians y el segundo no”.

Con el auricular puesto, el periodista Sebastián Vignolo lo consultó por su respuesta en conferencia hablando de refuerzos y Battaglia lo cruzó: “Fue por una pregunta que me hicieron, no salió de parte mía. Quedo como un maleducado si no respondo, el otro día dijiste eso. Creo que soy educado en ese sentido y fue conveniente responderle”. El Pollo aclaró su referencia y le repreguntó si sentía que había expuesto a sus dirigidos con su contestación: “No me parece, estoy orgulloso del plantel que tengo y lo que se vio dentro de la cancha. Si di una respuesta cortita la otra vez fue por una pregunta que ya había hecho otro colega”.

El técnico boquense informó que todavía no dialogó con el Consejo de Fútbol y adelantó que seguramente habrá reuniones para definir los pasos a seguir. Sobre la hipotética molestia de sus jugadores, mencionó: “No sé si están molestos, creo que están enojados por la eliminación, como todos, por lo que significa quedar afuera en esta instancia. A partir de ahí, lo hablaré con ellos”.

Sobre su futuro y fuerzas para seguir, sembró dudas: “Este club merece seguir compitiendo y decir presente, más allá de que el objetivo importante era la Copa Libertadores. Hay que ver cómo se sigue de acá al futuro”.

QUÉ LE DIJO BENEDETTO ANTES DE LOS PENALES Y LA SITUACIÓN QUE SE REPROCHA

· “Fuimos preguntando a ver quiénes estaban como para patear, que habíamos tenido varias definiciones, y tenía la confianza de patear el último. No se nos pudo dar, pero estuvimos cerca de pasar. No se me pasó por la cabeza decirle a Benedetto que no patee, se lo vio fuerte, quería patear y dijo ‘yo estoy’. Se sentía con confianza para patear”

· “¿Si tendría que haber puesto a Vázquez? Es lo único que me puedo llegar a reprochar. Quizás necesitábamos una presencia un poco más en cuanto a repetirnos en los centros. En cuanto a juego y situaciones, si hubiéramos convertido un gol estaríamos hablando de otro partido. Con el diario del lunes uno se pone a pensar las cosas que hubieran sucedido. Pero con el diario del lunes, porque si entraba el quinto penal, hoy estaríamos hablando de otra cosa”

