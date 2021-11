En Uruguay se ilusionan con contratar a Gallardo: “No nos cerró la puerta en la cara”

Desde la Asociación Uruguay de Fútbol no pierden las esperanzas de que Marcelo Gallardo sea el reemplazante del Maestro Óscar Tabárez al frente del combinado nacional. Luego de que se confirmara la intención de la AUF, el Muñeco blanqueó que se tomará un tiempo para decidir acerca de la renovación de su vínculo con River Plate que vencerá el próximo mes.

“Estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy en esa posición. Le he dado todo al club hasta hoy y acá tenés que estar con una energía a tope. Creo que merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con muchísima energía. A partir de ahora voy a replantearme seriamente el seguir o no. Por todo lo que dije. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía y ha sido muchísimo el desgaste en estos años más allá de las alegrías”, reconoció Gallardo tras el título de Liga conseguido el pasado jueves con River Plate.

“La gente piensa que ya está, que podés relajarte y vivir con tranquilidad. Y yo no lo siento de esa manera. Vivo las cosas con muchísima intensidad y no me relajo. Le estaría haciendo un mal al club. Por eso tengo que replantearme eso. No sé cuándo lo voy a tomar, pero va a ser una decisión muy difícil de tomar, personalmente puede ser la decisión más difícil de mi vida”, continuó Gallardo en diálogo con ESPN y las dudas sobre su continuidad en el Millonario crecieron.

Horas después, Jorge Casales, dirigente de la AUF, fue quien mencionó las “señales” del entrenador de 45 años en diálogo con TYC Sports: “Hemos tenidos señales, no nos cerró la puerta en la cara, no nos dijo es imposible, no cuenten conmigo… Tenemos la puerta abierta, estamos negociando. Hoy por hoy es señales, posibilidad, hablar para convencerlo que venga a dirigir a Uruguay”.

Mientras tanto, River Plate volvió a dar una gran muestra de carácter en el empate 2-2 como visitante ante Rosario Central y luego de ir perdiendo por dos tantos. Tras el encuentro, Marcelo Gallardo no dialogó con la prensa.

Gallardo es el principal candidato para asumir en Uruguay en reemplazo de Óscar Washington Tabárez (EFE/Ernesto Ryan POOL)

“Lo puedo confirmar, es el candidato número uno, pero hasta que no comencemos las gestiones oficiales es apresurado decir que está cerca de venir a Uruguay. Son contactos informales y en la medida que se nos habilite de parte del equipo de Gallardo a cruzar a Buenos Aires, estamos dispuestos a hacerlo”, afirmó Casales.

Y agregó: “Tendremos que tener señales como que las ideas que tenemos son posibles. Todos sabemos que la próxima fecha de Eliminatorias es el 28 de enero, por lo que tiempo hay, pero sin dudas que para empezar a diseñar el proceso y poner nuestro objetivo en estos cuatro últimos partidos, fundamentales para Qatar, tenemos que tener certezas para seguir adelante. No tenemos plazo fijo (para negociar)”.

Para terminar, habló del cariño que tiene Gallardo por River Plate: “Son señales positivas pero no concluyentes, sabemos su amor por River. Tenemos mucha esperanza, un poco basado en eso y en contactos que tuvimos, pero todavía no nos hemos sentado a hablar. Sí, aspiramos a que sea dentro de pocos días, pero no tenemos un plazo (para viajar a Buenos Aires)”.

Y cerró con un gran elogio para el mejor entrenador del fútbol argentino actual: “Es un técnico que ha ganado, ha ganado mucho, es un técnico joven que sabe lo que es Uruguay, vivió y dirigió acá. Dirigió jugadores importantes, le sacó el máximo, pasó por situaciones límites y lo ha sorteado. Lo queremos intentar, sabemos que no va a ser fácil”.

