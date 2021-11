6 frases de Gallardo tras la goleada de River Plate ante Patronato: la prueba más difícil, el momento de Julián Álvarez y, ¿puede volver Juanfer Quintero?

El análisis del Muñeco tras la gran actuación de sus dirigidos

“Fue un triunfo muy importante, sabiendo que el resultado de Talleres lo había puesto nuevamente a cuatro puntos y necesitábamos confirmar en nuestra cancha, con nuestra gente, esa buena labor del equipo. Estoy muy contentos pero, lamentablemente, lo más triste del inicio del partido fue la lesión de Felipe. Es una tristeza enorme, un chico que es muy profesional, que venía haciendo méritos para estar en el lugar que estaba”, así analizó Marcelo Gallardo una noche agridulce para River Plate. El 5-0 ante Patronato en el Monumental lo colocó con siete unidades de ventaja sobre la T, con 15 en juego. Pero al mismo tiempo perdió por lesión al juvenil Felipe Peña Biafore en el amanecer del cotejo.

En efecto, la lesión ligamentaria en la rodilla derecha ocurrió al minuto de juego (lo reemplazó Jonatan Maidana). Un golpe que pudo haber sido duro para sus compañeros. Sin embargo, el Millonario logró abstraerse del dolor del marcador central (que también puede actuar como volante). “No es fácil sobreponerse a situaciones como esas, al minuto del partido. Pero pudimos abrir el marcador y ante un planteo de Patronato con mucha concentración para no darnos espacio, para tratar de que no pudiéramos entrar por dentro y por fuera, abrir el partido nos dio la tranquilidad. Estoy contento por la victoria y el resultado, pero triste por esta situación, que no le va a permitir a Felipe terminar este año con nosotros”, refrendó el Muñeco.

Las lesiones y las bajas de diferente índole resultaron una constante en el semestre. De hecho, el DT pudo repetir la formación por primera vez en 19 partidos. “No me detengo a pensar en la reiteración del equipo, lo manifesté en otras oportunidades, tuvimos muchísimas dificultades en todo este semestre por un montón de motivos. Haber atravesado toda esa dificultad nos llevó a tener que hacernos fuertes, desde la preparación, el enfoque; cuando vienen cosas así hay que poner el pecho y darle para adelante. Fue una de las pruebas más difíciles de todos estos años, no contar con el plantel completo es una dificultad, atravesamos la dificultad, sacamos los resultados y eso nos dio confianza. Fue difícil y va a seguir siéndolo, se nos caen jugadores todo el tiempo”, profundizó.

Gallardo le entrega la pelota a Enzo Fernández, uno de los más destacados de su equipo

OTRAS DEFINICIONES DE MARCELO GALLARDO

El momento de gracia de Julián Álvarez: anotó cuatro goles y lleva 15 en el torneo

“Es difícil determinar cuál es el momento en el que hizo clic, por algo los procesos se llaman procesos. Hay que atravesar situaciones cuando sos joven. Es un ejemplo para los otros chicos. Nunca aceleramos los momentos. Su realidad está siendo buenísima y sigue siendo superadora ”.

La competencia interna que genera que todos los futbolistas mantengan alto el nivel

“La competencia interna es importante para mantenerlos motivados a todos. Acá termina jugando el que se entrena, el que trabaja y el que no tira la toalla”.

¿Es posible el regreso de Juanfer Quintero?

“Con él tenemos una relación muy linda. Yo no tengo redes sociales, sé que él se ha manifestado por ahí. Es mentira que hayamos hablado sobre regresos o salidas porque no es nuestro estilo. No es el momento”.

El festival de goles que armó la Banda ante su público

