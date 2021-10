Dardo contra Villa, “Bianchi papá, Gallardo hijo” y los detalles del diálogo entre Riquelme y Cavani: 14 frases del Patrón Bermúdez

(@fotobairesarg)

Jorge Bermúdez brindó una entrevista televisiva y no dejó tema por tratar. El integrante del Consejo de Fútbol y uno de los ídolos de Boca Juniors no ocultó su malestar por el caso Sebastián Villa y lanzó una lapidaria crítica.

El Patrón también se refirió a la comparación entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo y no dudó en resaltar que el Virrey es el “papá” y el Muñeco el “hijo”. También habló de los cruces con River Plate y cómo cambió el aura desde la llegada de Riquelme al Xeneize.

En otro orden, el colombiano dio detalles de la charla que tuvo Román con Cavani y qué le dijo para intentar convencerlo para que juegue en Boca Juniors. Los futuros de Cristian Pavón y Edwin Cardona, el escándalo en Brasil por la eliminación con Atlético Mineiro y la relación con Carlos Tevez, entre otro temas.

A continuación, las frases más destacadas de la entrevista a Jorge Bermúdez con Equipo F, por ESPN:

La comparación entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo : “Me encanta. Hay uno que es un papá y el otro es el hijo. Cuando comparan el papá con el hijo... En la manera de actuar, de conducir... Carlos sería el papá. Y el hijo que hace las cosas muy bien, que es un gran entrenador, es Gallardo. Tuve la oportunidad de vivir un ciclo. No tengo la oportunidad de vivir el otro. No puedo ser grosero en mi aseveración”.

El caso Sebastián Villa : “La situación de Villa es de las cosas que más tristeza me ha dado, por colombiano, porque en su momento a Sebastián se lo ha apoyado muchísimo (en relación a la denuncia por violencia de género de su ex pareja Daniela Cortés). En ese momento, recibimos muchos palos, pero entendimos que hay que dejar pasar los malos momentos. Hoy estamos viviendo el fruto de una mala decisión del chico”.

“Ojalá entienda que, con consideración y respeto, se puede volver a insertar, si el grupo lo acepta. Ya lo dijo el capitán (por Izquierdoz), habrá que volver a confiar en él. Ojalá pronto vuelva al grupo”.

“Villa no estaba en venta. En su momento se analizó la propuesta y se contestó. Después de esa situación, había que analizar. Boca tiene el 70 % de una futura venta. Si uno lleva esa ecuación a números, no era atractivo”.

El diálogo de Riquelme con Edinson Cavani : “Recuerdo la conversación de nuestro vicepresidente con Cavani. ¿Saben cómo lo quiso convencer? ‘Vení y sentí lo que es hacer un gol en la Bombonera’”.

La relación con Carlos Tevez : “No volví a hablar (desde que anunció su adiós en Boca Juniors). Nunca tuve relación con Carlos Tevez, nunca jugué con él. Fue una relación de respeto con un jugador importante. Le dimos el respaldo que merecía. Él antes que llegáramos nosotros no jugaba. Y jugando se lo ganó en la cancha con el apoyo de la institución y el cuerpo técnico. Se le arropó, respaldó, fue el capitán. Se trató con mucho profesionalismo y respeto. Y él se lo ganó en la cancha y jugó hasta el día que quiso”.

El ciclo de Miguel Russo : “Creo que siempre que se apoya a un entrenador que trabaja bien y tiene convicciones es un acierto, más allá de los resultados. Siempre se lo apoyó, pero estamos para tomar decisiones (sobre la decisión del club de despedir al DT).

“Hubo algunos movimientos en la plantilla que lo perjudicaron (por Russo). Es fantasía que Consejo armaba el equipo. Los técnicos tienen que acomodarse a las circunstancias. Miguel siempre se comportó a la altura y trató de encontrar respuestas. Cuando nos dimos cuenta que la respuesta no venía desde lo deportivo, pensamos en Sebastián (Battaglia) porque es parte del proceso”.

La pelea por el campeonato y los estilos de Boca y River : “Boca va a jugar hasta el final, hasta la última instancia. Hasta el último partido va a competir. Tendrá que hacer lo propio River. Nosotros vamos a pensar en nuestro club y en sumar la mayor cantidad de puntos que podamos, todos los partidos. Ojalá queden puntos en el camino. Seguimos pensando qué habría sido del torneo si no hubiésemos estado siete días en un hotel”.

“¿Los estilos? Según la óptica que lo tomes. Excepto este partido con la expulsión, Boca compitió siempre en nuestra etapa contra River. Lo dejó fuera de la Copa Argentina y le ganó en el torneo. Si hablamos de estilos, para mí el Boca que le ganó está más cercano que al que nos gusta. Estamos para competir. Boca tiene que jugar a lo que sabe y con los jugadores que tiene”.

Los futuros de Cristian Pavón y Edwin Cardona : “El fútbol argentino exporta. Cardona es un tremendo jugador de fútbol pero está tratando de reencontrarse con su nivel pero las lesiones no le permiten. Es muy difícil con el valor de mercado. Estamos contentos con la reacción. Contra Lanús jugó un partidazo. Demuestra lo que es y vale. Quiere revertir una situación. Son señales positivas. Ojalá le alcance”.

“La situación de Pavón es llamativa. Cuando llegamos al club, ya había firmado el préstamo con Estados Unidos. Lo invitamos a que se entrenara, pero estaba en vacaciones. Cuando regresó, manifestó que tenía un problema en sus talones y se operó. Tuvimos comprensión y apoyo. El chico tuvo la mejor voluntad, de la mejor manera, siendo una gran figura. Queremos que disfrute. Los papeles están para revisarlos. No creo que sea bajo el contrato. El club cumple cada mes. El club va a ofrecer lo que puede pagar. Ojalá siga muchos años más. Se le va a hacer una nueva propuesta”.

El escándalo en Brasil con el Mineiro y la sanción de la Conmebol : “Fue una situación que no quisiera que nadie viva, lamentable de cualquier punto de vista. Sufrieron muchas agresiones y se reaccionó como seres humanos. Hablar sobre nombres propios no está bien cuando se habla de imágenes que solamente se difundieron las que quisieron. Antes hubo agresiones, hubo agresiones verbales. Nos tuvieron sentados en el aeropuerto de Brasil una hora. Hubo declaraciones del presidente de A. Mineiro que la íbamos a pasar muy mal. Hubo fuegos pirotécnicos con la policía observando. Y después del partido, después de los 90 minutos increíblemente con la decisión del árbitro, hubo atropellos. Después vino la reacción. Todo se ha tenido que ver. Yo creo que tienen muchas más imágenes. Un policía casi me quiebra un palo por la espalda. ¿La vieron? El estadio tiene más de 30 cámaras internas. Me sorprende que no salieron publicadas”.

“Fue mutuo. Yo me sorprendo por los atropellos e injurias. El tema deportivo está claro, lo ganó con argumentos en el campo. En los 90 compitió y fue mejor que el rival. Cada uno se hace cargo de lo que dice. Desde mi posición, vi superior a Boca y nos dejaron mal afuera. No quiero agregar otra palabra más al tema. Si tuviéramos la posibilidad de volver a ese momento, agarraría una red de pesca y me los llevo a todos al vestuario. Los gritos e insultos no venían sólo de nuestra delegación. Yo no quiero justificar. Va a haber una apelación, que se entienda cómo fue la situación realmente, con todo el respeto. Es exagerada la pena”.

