Peligro en boxes: el accidente de Lewis Hamilton con uno de sus mecánicos que preocupó en la Fórmula 1

* El accidente en boxes de Lewis Hamilton

El rugido de los primeros motores en el circuito de Sochi anunció el comienzo de una nueva fecha en una Fórmula 1 que arde con la batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por la cima. Precisamente el piloto británico fue el gran protagonista de una de las escenas significativas en este viernes que cobijó las primeras jornadas de entrenamiento.

La estrella de Mercedes retornó a sus boxes, donde lo esperaba todo su equipo como es habitual. Sin embargo, calculó mal la distancia de frenado y se llevó por delante al mecánico que está encargado de marcar la detención en los pits. El auxiliar de la escudería cayó al suelo con violencia, pero se paró rápidamente al mismo tiempo que el piloto de 36 años le pedía disculpas desde el vehículo con su mano y también por la radio del team.

Lewis tuvo el segundo mejor rendimiento en la primera tanda de práctica en este Gran Premio de Rusia que cobija la 15ª fecha del torneo. Quedó detrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien expuso buenos tiempos en las primeras vueltas sobre el asfalto ruso.

La clasificación para la carrera del domingo está pautada para este sábado (desde las 8.55 de la mañana en Argentina con televisación de ESPN3), aunque las miradas están puestas sobre el pronóstico del tiempo ya que se teme que llueva durante todo el día sobre el autódromo de Sochi y no descartan correr la qualy para el domingo antes de la competencia oficial. El punto de partida de la carrera está pautado para el domingo desde las 8.30 (hora Argentina) con la televisación de Star+.

La batalla por la cima está al rojo vivo con Verstappen arriba de todo acumulando 226,5 puntos, aventajando por 5 a Hamilton. Los chispazos en la tabla ya se trasladaron a las pistas con los distintos accidentes que tuvieron, pero también al terreno de la prensa. En las últimas horas protagonizaron un caliente cruce de declaraciones.

Hamilton aseguró que su rival está padeciendo la presión de batallar por la corona: “Obviamente, no lo admitirá y no voy a hacer una suposición, pero solo digo que recuerdo lo que fue cuando tuve mi primera (lucha por el título) y definitivamente va en aumento”. El neerlandés, provocativo, no dudó en contestarle: “Esos comentarios sólo demuestran que realmente no me conoce. Lo cual está bien. Tampoco necesito conocerlo a él, cómo es completamente. Sí, ¡estoy tan nervioso que apenas puedo dormir!. Es tan horrible luchar por un título, ¡realmente lo odio! Estoy muy relajado con todas esas cosas y realmente no me molesta”.

SEGUIR LEYENDO: