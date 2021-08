“Si sos tan guapo, vení a buscarme después del partido”: áspero cruce entre Marcos Díaz y un fotógrafo de Godoy Cruz

El fuerte cruce de Marcos Díaz con un fotógrafo de Godoy Cruz en Mendoza

El de Marcos Díaz en Mendoza fue un partido un tanto accidentado. El confiable arquero de Huracán no tuvo su mejor actuación ante Godoy Cruz pero además fue protagonista de una serie de escaramuzas que tuvieron lugar en la primera parte. En el entretiempo casi se agarra a trompadas con un fotógrafo del club local que estaba apostado detrás de la valla que cubría.

“Vos, si sos tan guapo, vení a buscarme después del partido”, fue lo que le dijo el guardameta quemero al integrante del departamento de prensa del Tomba una vez que Néstor Pitana puso final a los primeros 45 minutos del encuentro que se llevó a cabo en el estadio Feliciano Gambarte y terminó con igualdad en uno.

Al parecer, el fotógrafo le habría dicho algo que sacó de sí al 1 del Globo, quien se dirigió directamente hasta su posición para recriminarlo e invitarlo a tener un mano a mano. Además, señaló a un alcanzapelotas que también estaba ubicado atrás del arco que defendió en el primer tiempo. Díaz le informó lo sucedido al árbitro después de ser calmado por un auxiliar de Huracán. Más tarde fue acompañado por el defensor adversario Damián Pérez, quien intentó contener su ira.

Durante la primera mitad, Díaz había tenido un fuerte cruce con el ex San Lorenzo Gianluca Ferrari, quien estiró la pierna más de la cuenta y llegó a impactar su humanidad cuando el arquero ya había atenazado el balón en el piso. Esto generó una gresca entre futbolistas de uno y otro equipo, resuelta con una amonestación por parte de Pitana para el futbolista de Godoy Cruz.

Gresca entre los jugadores de Godoy Cruz y Huracán por la patada de Ferrari a Díaz

Respecto a lo futbolístico, el ex golero de Boca y Talleres de Córdoba no halló su mejor versión desde que regresó a Huracán. En el empate ante el Tomba pudo haber hecho algo más en el tanto que convirtió Martín Ojeda (la pelota ingresó en el primer palo) y no se mostró seguro ni en los balones aéreos ni con la pelota en los pies. De hecho, sobre el final del cotejo, sacó mal desde abajo y le sirvió la victoria al oponente: Cristian Colmán desperdició el mano a mano que pudo haber dejado expuesto a Díaz.

El santafesino de 35 años es uno de los referentes del plantel de Frank Darío Kudelka, que cosechó 7 puntos en 7 presentaciones y ocupa la última plaza de la tabla de promedios (el año que viene volverán los descensos). Será fundamental que el 1 levante su nivel para encaminar al equipo de Parque Patricios a triunfos que lo hagan engrosar su puntaje.

ASÍ FUE EL 1-1 ENTRE GODOY CRUZ Y HURACÁN

