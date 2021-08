Vélez-Lanús y Arsenal-Racing, los destacados del sábado: hora, TV y formaciones

Central Córdoba-Platense, Godoy Cruz-Huracán, Vélez-Lanús y Arsenal-Racing, los partidos del día

La jornada del sábado tendrá variada actividad a lo largo del país. En la antesala al debut de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca contra Patronato, cuatro encuentros generarán movimiento tanto en la parte alta como en la baja de la tabla de posiciones.

CENTRAL CÓRDOBA-PLATENSE:

Central Córdoba-Platense, un duelo de necesitados

En Santiago del Estero se vivirá un duelo importante por eludir el fondo de la tabla de posiciones y engrosar los promedios. Desde las 13.30, en el Ciudad de Madres, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Platense. El árbitro será Germán Delfino y televisará Fox Sports Premium.

Ambos equipos solamente poseen un triunfo en lo que va de la competencia y con 5 unidades figuran en la parte baja de la tabla de posiciones.

El Calamar atraviesa un brote de coronavirus dentro de su plantel, por lo que no tendrá a disposición a Facundo Curuchet, Matías Tissera, Horacio Tijanovich, Luciano Recalde y Julián Marcioni. Tampoco al entrenador Leonardo Madelón, por ser contacto estrecho del ayudante de campo Carlos Ruiz. En su lugar estará Claudio Spontón.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Andrés Mehring; Alejandro Maciel, Federico Andueza, Oscar Salomón y Gonzalo Bettini; Juan Galeano, Cristian Vega, Jonathan Bay y Leonardo Sequeira; Milton Giménez y Silvio Martínez. DT: Gustavo Coleoni.

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Nicolás Zalazar, Lucas Acevedo y Facundo Cardozo; Facundo Russo, Mauro Bogado, Iván Gómez y Gastón Gerzel; Florián Monzón y Brian Mansilla. DT: Claudio Spontón.

Estadio: Ciudad de Madres (Santiago del Estero)

Árbitro: Germán Delfino

Hora: 13.30

Televisación: Fox Sports Premium

GODOY CRUZ-HURACÁN:

Godoy Cruz y Huracán buscarán alejarse del fondo de la tabla

Dos elencos que necesitan una victoria para acomodarse dentro de la tabla de posiciones se verán las caras en Mendoza. Desde las 13.30, con arbitraje de Néstor Pitana, Godoy Cruz recibirá a Huracán. Televisará TNT Sports.

Pese a la derrota con Lanús en la jornada pasada, Sebastián Méndez se fue conforme con la actuación de sus dirigidos y pondrá dentro del campo a los mismos once. El Tomba posee 9 unidades y navega por la mitad de la tabla.

El Globo, con sólo 6 puntos, debe ganar para despegar de los últimos puestos. Frank Darío Kudelka contará con la vuelta del lateral César Ibáñez y mantiene una duda en la delantera. De Sebastián Rincón, Jonás Acevedo ó Matías Cóccaro saldrá el acompañante de Jhonatan Candia y Nicolás Silva.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breitenbruch, Leonel González, Damián Pérez; Gonzalo Ábrego, Nelson Acevedo, Ezequiel Bullaude; Martín Ojeda; Tomás Badaloni y Sebastián Lomónaco. DT: Sebastián Méndez.

Huracán: Marcos Díaz; Ismael Quílez, Jonathan Galván, Lucas Merolla, César Ibáñez; Franco Cristaldo, Claudio Yacob, Lucas Vera; Sebastián Rincón ó Jonás Acevedo ó Matías Cóccaro, Jhonatan Candia y Nicolás Silva. DT: Frank Kudelka.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Néstor Pitana

Hora: 13.30

Televisación: TNT Sports

VÉLEZ-LANÚS:

Vélez intentará resurgir ante Lanús

Un choque de opuestos se vivirá en el José Amalfitani. Vélez, que aún no conoce la victoria en lo que va del torneo, buscará resurgir ante un Lanús que se ilusiona con treparse a lo más alto de la tabla de posiciones. Desde las 15.45, con arbitraje de Darío Herrera. Televisará la TV Pública.

El Fortín es siempre un rival de temer, especialmente para el Granate, equipo al que aventaja por amplio margen en el historial. Sin embargo, los de Liniers no atraviesan su mejor presente en el torneo, ya que aún no ganaron y no lograron marcar un gol. Las dos buenas noticias que tendrá Mauricio Pellegrino son las vueltas de Francisco Ortega y Thiago Almada tras representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La visita, por su parte, intentará aprovechar los empates de Independiente y Estudiantes y la derrota de Colón para mirar a todos desde arriba. Con 13 unidades es uno de los escoltas, a dos de los de Avellaneda.

Para este compromiso Luis Zubeldía tendrá algunas bajas sensibles, como las de Guillermo Burdisso e Ignacio Malcorra. En la defensa es una fija que ingresará Diego Braghieri, mientras que en la zona media la duda pasa por Tomás Belmonte o la vuelta del Laucha Acosta. El entrenador, además, sostuvo que Lucas Acosta será el arquero pese al regreso de Lautaro Morales.

Probables formaciones:

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Gerónimo Poblete; Agustín Bouzat, Thiago Almada, Lucas Janson; y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Lanús: Lucas Acosta; Brian Aguirre, Nicolás Thaller, Diego Braghieri, Alexander Bernabei; Ángel González, Jorge Morel, Matías Esquivel, Tomás Belmonte o Lautaro Acosta; José López y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Estadio: José Amalfitani

Arbitro: Darío Herrera

Hora: 15.45

Televisación: TV Pública

ARSENAL-RACING:

En el debut de Damonte en Arsenal, Racing buscará arrimarse a la punta

En el Julio Humberto Grondona se producirá el debut de Israel Damonte como entrenador de Arsenal. Su primera prueba será ante un Racing que se ilusiona con quedar a tiro de la punta del torneo. Desde las 18, con arbitraje de Hernán Mastrángelo. Televisará Fox Sports Premium.

Los del Viaducto pegaron un volantazo al despedir a un hombre del club como Sergio Rondina. Los de Sarandí solamente poseen cinco unidades y son el equipo que menos puntos posee en la tabla anual, lo que los aleja de los puestos de competencias internacionales. Además le podría generar un problema a futuro con el promedio.

La Academia, con Claudio Ubeda como interino, viene de vencer a Newell’s y en caso de cosechar otra victoria quedará a solamente un punto de su clásico rival Independiente. El Sifón realizaría dos variantes: el ingreso de Fernando Prado por Eugenio Mena y el de Maximiliano Lovera en lugar de Benjamín Garré.

Probables formaciones:

Arsenal: Daniel Sappa; Gastón Benavídez, Gonzalo Goñi, Jonathan Bottinelli, Emiliano Papa; Valentín Larralde, Emiliano Méndez, Alejo Antilef, Leonel Picco; Alan Ruíz y Lucas Albertengo. DT: Israel Damonte.

Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Fernando Prado; Leonel Miranda, Aníbal Moreno; Maximiliano Lovera, Darío Cvitanich, Tomás Chancalay; y Javier Correa. DT: Claudio Ubeda.

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 18.00

Televisación: Fox Sports Premium

TABLA DE POSICIONES: