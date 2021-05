Quién es Chila Gómez, el inpeserado héroe de Racing y verdugo de Boca en la semifinal de la Copa de la Liga

El testimonio de Chila Gómez luego del encuentro frente a Boca.

Tuvo la gran oportunidad y Gastón Gómez la aprovechó al máximo: fue titular en el arco de Racing, que tras empatar en cero eliminó por penales a Boca en la primera semifinal de la Copa de la Liga Profesional. El guardameta de 25 años tuvo la difícil tarea de reemplazar a Gabriel Arias, el baluarte de los tres palos de la Academia y de los mejores en su puesto en el fútbol argentino. Chila jugo como un consumado veterano, con mucha seguridad y le atajó un tiro desde los 12 pasos a Diego González.

Nació el 4 de marzo de 1996 en Mar del Plata y se formó en la escuela de fútbol que Guillermo Trama tuvo en el Círculo Deportivo y en las divisiones inferiores de Atlético Mar del Plata. “En Atlético un día había faltado el arquero y yo era un poco el comodín del equipo. Faltaba alguno y me ponían. El técnico me preguntó si quería atajar, dije sí y no salí más del arco”, contó en una entrevista con el diario local La Capital.

El mencionado medio informó que luego Gómez quedó en una prueba en Estudiantes de La Plata, pero al poco tiempo regresó a su ciudad porque extrañaba. Sin embargo, su crecimiento no se detuvo y debutó en la Primera de Atlético con solo 15 años, en un empate 1-1, de visitante, frente a Quilmes. El entrenador que lo puso fue Martín Quintas.

Después pasó a Racing donde llegó en Octava y siguió su etapa formativa. Inclusopasó por el seleccionado juvenil Sub 20. En 2017 debutó en la Primera de la Academia de la mano de Diego Cocca y dejó una buena imagen. Pero luego de aquel estreno en 2017 perdió el puesto con Juan Musso y además debió competir por una oportunidad contra el experimentado Javier García.

Hasta que el 8 de enero de 2019 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por si fuera poco, a mitad de año, padeció un episodio de ataque de pánico. “Creía que me estaba muriendo. Sentía que se me dormía el brazo y la cabeza, y, además, todo un calor en el pecho y como que se me cerraba la garganta”, confesó en declaraciones a Identidad Racinguista.

“Estaba con mi vieja, pero fue horrible. Me agarró taquicardia y me desesperé porque me faltaba el aire. Lo cuento como un testimonio, porque Dios me ayudó a salir de todo eso y, por ahí, a alguien que tiene algún problema o está pasando por una mala situación le puede servir escucharlo”, afirmó.

Definición por penales donde se lució Gómez.

Luego de nueve meses volvió a jugar y lo hizo en la Reserva. Pensó que pronto iba a tener otra chance en la Primera hasta que llegó la pandemia de COVID-19 y se paró la actividad. Aunque cuando se retomaron los partidos tuvo otra posibilidad y fue el 20 de diciembre de 2020, por la Copa Diego Armando Maradona, ante Estudiantes.

En marzo de este año Chila resultó positivo de coronavirus y nuevamente debió empezar de cero. Pero no bajó los brazos. Su convicción lo lleva a dar ciento por ciento más allá de que supo que por el nivel mostrado por Arias era muy difícil sacarle el puesto. Aunque el entrenador Juan Antonio Pizzi confió en él y ante la ausencia del primer arquero (convocado por la selección de Chile junto a Mena), le dio la gran oportunidad. Y rindió en los penales, pero también durante los 90′, en la que ofreció varias intervenciones clave.

A Gómez, que suma 12 partidos en la Primera, se lo nota con personalidad y tras el encuentro ante Boca reveló que “‘Chila’ me lo puso un entrenador de Mar del Plata porque me dijeron que me parecía y porque en la cancha de nueve metía goles de arco a arco y le pegaba fuerte”.

Hasta develó una premonición que tuvieron sus compañeros y le dio confianza en la previa: “En la semana me dijeron que íbamos a pasar y por penales. Ellos lo sentían. Sabíamos que iba a ser un partido cerrado y chato. Lo importante es que estuvimos muy metidos. Habíamos visto algunos penales y después se va dando las circunstancias”.

Sobre la instancia de reemplazar nada menos que a Arias, uno de los baluartes del equipo “Esta situación (reemplazo de Arias) no me cambió. Yo voy a seguir igual que siempre. Lo tomé tranquilo. Uno en la semana trabaja mucho para cuando le toque estas situaciones y estar preparado”. También contó que Arias y Mena le “escribieron para darme ánimo”.

En tanto que su mamá, quien estuvo con él en los momentos más difíciles cuando atravesó su recuperación, fue la que más nerviosa estuvo por esta gran oportunidad y en una fase eliminatoria frente a Boca. “Mi vieja estaba descompuesta desde el lunes y martes, desde cuando se empezó a mencionar esta posibilidad”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO