“El hincha de Boca envidia a River”: Ruggeri encendió el debate con una explosiva afirmación

Oscar Ruggeri reveló hace tiempo que de chico era hincha de Boca pero que por su carrera deportiva terminó quedando más identificado con River (fue campeón de América y Mundial). El ex referente de la selección argentina hace ruido cada vez que opina sobre la actualidad de los dos clubes más grandes del país y hoy, despojado del fanatismo que alguna vez pudo tener, encendió el debate con una fuerte afirmación.

“¿Vos sabés que el hincha de Boca envidia a River?” , prendió la mecha el Cabezón en el programa F90 de ESPN. Y luego argumentó: “Tomalo como quieras. Para mí el hincha de Boca... Quién no vio el partido de River (contra Independiente Santa Fe con Enzo Pérez como arquero improvisado) por el morbo de un pibe que jugaba. Se tiraban para ayudarlo a que no le pateen, se mataron. Pobres pibes, hay que aplaudirlos. Por las cosas que han pasado, hoy yo tengo esa sensación. No te lo va a reconocer si le hacés una nota, pero si vos le hablás solo...”.

“Tiraste una bomba”, le contestó Sebastián Vignolo, antes de la respuesta del defensor campeón en México 86: “Es lo que siento y no tengo por qué borrar lo que dije. Para un tipo del fútbol como soy yo, que hoy ya no hincho para nadie, después de ver lo que vi, te da envidia, loco. Que un tipo que agarra a la figura que es el número 5 y lo pongan a atajar lesionado, sin cambios, con los pibes tirados en el suelo acalambrados, te da envidia”.

Los panelistas dieron su opinión y el Pollo Vignolo dio su veredicto sobre la controversia que generó Ruggeri: “Ni Boca envidia a River ni River envidia a Boca”. Y luego del empate sin goles entre el equipo de Miguel Ángel Russo ante Barcelona de Ecuador anoche en la Bombonera, el conductor televisivo soltó otra frase resonante: “El hincha de Boca no aguanta más al entrenador” .

Vale mencionar que el próximo martes (desde las 19:15) River recibirá a Fluminense por la última jornada de la fase de grupos de la Libertadores y buscará sellar la clasificación a los octavos (un empate le bastará para quedar como líder de la zona). Lo mismo hará Boca el miércoles (a partir de las 21) en la Bombonera contra The Strongest, sabiendo que depende de sí mismo y si gana se meterá en la siguiente ronda. Es muy probable que el Xeneize quede segundo detrás de Barcelona de Guayaquil: en caso de que eso suceda y si el Millonario acaba primero, pueden llegar a cruzarse en los octavos de la Copa.

