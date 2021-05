Enzo Pérez, tras su memorable actuación en la épica victoria de River Plate: “Todavía no caigo en todo lo que hemos pasado”

La felicidad de Enzo Pérez y Marcelo Gallardo, tras el histórico triunfo ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

River Plate logró una histórica victoria por la Copa Libertadores. Debido al brote de coronavirus que sufrió el plantel, que tiene a 20 contagiados de los 32 que integran la lista de buena fe, Marcelo Gallardo llegó con lo justo a poner 11 futbolistas en el duelo ante Independiente Santa Fe, con la particularidad de que Enzo Pérez, quien en condiciones normales estaría descartado por lesión, fue el arquero (Javier Pinola aún no recibió el alta tras la operación por una fractura en el antebrazo).

Pese a todos estos imponderables, el Millonario ganó por 2 a 1 y el gran héroe fue el mendocino de 35 años. “Todavía no caigo de todo lo que hemos pasado”, reconoció el emblema, quien no pasó sobresaltos debajo de los tres palos.

“Obvio que mis compañeros arqueros me escribieron y estuve preguntando algunas cosas. Además, con mi entrenador de arquero también ayer estuvimos un poco practicando y me dio consejos. Traté de enfocarme en el punto penal y a dónde vaya la pelota hacia los costados, que lo haga siempre caminando en diagonal. Pero con la adrenalina que tenía me perdía un poco”, contó Enzo Pérez en el campo de juego.

El emocionante abrazo entre Marcelo Gallardo y Enzo Pérez al final del partido

El encuentro se desarrolló en un contexto muy complejo, sobre todo por la preocupación que genera saber que hay compañeros contagiados de coronavirus. En este sentido, el mediocampista afirmó: “Este partido mucho no tiene sentido por lo que hemos vivido en este tiempo. Lamentablemente tuvimos que padecer por el tema del COVID-19. Lo que yo rescato es el corazón, la hombría, la personalidad y no sólo los que jugamos hoy, sino también lo que lo hicieron el finde en cancha de Boca, donde debutaron tantos chicos e hicimos un buen partido”.

Enzo Pérez se refirió así al momento en el que se conoció el brote de 15 contagios en River Plate, 24 horas antes del Superlcásico. Esto generó que Marcelo Gallardo deba cambiar por completo la planificación y que debuten varios futbolistas. Días más tarde, el elenco millonario sumó más casos hasta alcanzar actualmente 24 futbolistas del plantel profesional, sin contar a los integrantes del cuerpo técnico y jugadores de la reserva.

“Demostramos nuevamente el grupo y la clase de personas que somos cada uno de nosotros. Todavía no caigo mucho en todo lo que hemos pasado. Yo traté de enfocarme en ayudar al equipo nomás. Mañana se hablará de esto que ocurrió”, cerró Enzo Pérez.

EL RESUMEN DEL HISTÓRICO TRIUNFO DE RIVER PLATE

