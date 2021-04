La explosiva crítica de Felipe Ramos Rizo por el arbitraje del partido entre América y Olimpia en Concachampions

Una artera falta sobre Chucho López no fue sancionada, pero envió al jugador directo al hospital (Foto: captura de pantalla/Fox Sports)

El analista arbitral de ESPN Felipe Ramos Rizo criticó el trabajo del costarricense Henry Bejarano en su labor arbitral durante el juego de vuelta de los octavos de final entre América y Olimpia, pues aseveró que llegó a la cancha del Estadio Azteca con la orden de “no expulsar” y permitir que el rival golpeara “hasta que se cansara”.

“Un desastre ese tipo. ¿Quién los instruye en sus países? Eso es básico. Si arbitran así con esa cantidad de violencia los partidos locales hay serios locales en Costa Rica. Si la Concacaf a través de sus instructores les piden que no expulsen, ese es otro problema. Lo que vi es que el tipo vino a no expulsar y se dieran hasta que se cansaran y ese es el problema de los árbitros”, dijo.

Del mismo modo, el exárbitro expresó que Bejarano merece un cuatro de calificación, ya que hizo todo lo que no debe hacer un silbante.

“Le daría un cuatro de calificación. Abarca todo lo que un árbitro no debe hacer. Permite violencia, no tuvo control del partido, no mostró tarjetas oportunamente falto de autoridad, personalidad y de todos los conceptos para decir que no tiene la capacidad”, expuso.

Por último, sentenció que la Concacaf vive una crisis en materia arbitral. “El problema de la Concacaf es la escasez de árbitros confiables y para la gente que lo vio su arbitraje fue bueno, porque no expulso y no influyó lo veremos, pero no le daría un partido más en este torneo, pero son decisiones”, concluyó.

