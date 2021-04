Día del Portero: cuáles son los jugadores mexicanos más recordados en la historia del futbol

El 14 de abril se conmemora el Día del Portero (Fotos: @eduardo6234 / @raulbrindis)

Desde el 2013, cada 14 de abril es la fecha en la que aficionados y clubes alrededor del mundo rinden homenaje a los protagonistas de grandes hazañas y errores en una de las posiciones más complicadas en el fútbol, los porteros. En el día de su conmemoración internacional, la afición mexicana en redes sociales recordó a notables arqueros que han sido partícipes de capítulos memorables en la historia del futbol en el país.

Jaime "Tubo" Gómez (Foto: Twitter/TUDN)

Jaime Gómez

Jaime Gómez, también conocido como el Tubo, fue el arquero de las Chivas de Guadalajara desde 1950 y hasta 1964. De hecho, su nombre fue inscrito en la historia del club debido a que integró la plantilla del campeonísimo, cuya hazaña fue obtener siete campeonatos en nueve años. Además, protagonizó la famosa fotografía donde se le observa leyendo una revista mientras está recargado en el poste durante un partido.

Aunque destacó en el fútbol, su fama deportiva se extendió a otros deportes como basquetbol, atletismo y voleibol, disciplina donde ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala en 1950 y donde adquirió su apodo debido a la fuerza con la que impactaba el balón.

Antonio "Tota" Carbajal (Foto: Twitter/@raulbrindis)

Antonio Carbajal

Contemporáneo del Tubo, Antonio “La Tota” Carbajal es recordado por haber sido el primer jugador en disputar cinco copas del mundo (Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966).. Debutó con el Real Club España, en 1948, aunque en 1950 se integró al Club León, donde jugó hasta 1966. En ese club conquistó dos títulos de Liga en 1952 y 1956.

Olaf Heredia (Foto: Twitter/@ArchivoFutboler)

Olaf Heredia

Olaf Heredia fue un arquero destacado en una de las mejores épocas de los Pumas del Club Universidad. Con los del Pedregal conquistó el título de 1980-81 junto al prometedor delantero Hugo Sánchez. Además, integró al equipo que defendió los colores de México en el Mundial de 1986. Después de Pumas militó con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monarcas y Cruz Azul.

Javier "Zully" Ledesma (Foto: Twitter / @ArchivoFutboler)

Javier Ledesma

El “Zully” Ledesma es un referente del Club Deportivo Guadalajara, con quien conquistó el título de la temporada 1986-87 de la Primera División. Una de sus cualidades más destacadas fue el juego con los pies, pues fue el primer arquero en animarse a jugar el balón fuera del área sin necesidad de volverlo a tomar con las manos. Además de Chivas, militó con Morelia y la Universidad de Guadalajara.

Pablo Larios Iwasaki (Foto: Twitter@ClubPueblaMX)

Pablo Larios

El arquero de la selva, Pablo Larios Iwasaki, ha sido catalogado como uno de los más completos en su posición. Al igual que Ledesma, su habilidad con los pies le permitía jugar el balón fuera del área, aunque su fortaleza y agilidad también lo volvían un peligro para los delanteros en el mano a mano. También defendió la camiseta nacional en el Mundial de 1986 y pasó por clubes como Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza.

Adrián Chávez (Foto: Pinterest/@eduardo6234)

Adrián Chavez

Adrián Chávez Ortíz fue el encargado de suplir el gran papel de Héctor Miguel Zelada en la portería del América. Con su llegada al club, también protagonizó una de las épocas en que el América consiguió más títulos de manera consecutiva. De hecho, es considerado el arquero con más títulos obtenidos en la historia de Coapa. Con la Selección Mexicana pudo participar en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Jorge Campos (Foto: Twitter/@HEstadodeMex)

Jorge Campos

Nacido en Acapulco, Jorge Campos Navarrete fue uno de los porteros más versátiles que ha tenido el futbol a nivel mundial. Con grandes reflejos, el Brody era capaz de reaccionar ante disparos a cortas distancias. Además, su papel no se limitó al arco, pues en diversas ocasiones se le observó como delantero, posición en la que concretó 48 tantos. Su participación se extendió a la Selección Mexicana, cinco equipos de México y dos más en Estados Unidos.

Adolfo Ríos actualmente se desempeña como político (Foto: Moisés Pablo/cuartoscuro.com)

Adolfo Ríos

El arquero de Cristo ha sido uno de los mejores porteros que han defendido la camiseta del América, aunque también de los menos reconocidos. Comenzó su paso con los Pumas de la UNAM, y continuó por Veracruz y Necaxa antes de consolidarse con las Águilas. En Coapa fue protagonista de la novena copa de Liga en 2002 y disputó dos Copa América, en 1997 y 1999. Actualmente se desempeña en la política.

Óscar "Conejo" Pérez (Foto: Amino Fútbol)

Oscar Pérez

El “Conejo” Pérez tiene la fortuna de presumir haber sido el arquero titular en el último campeonato de Cruz Azul, equipo donde se formó. A pesar de su baja estatura, destacó por ser atajador y contar con enorme capacidad de salto. Con la Selección Mexicana estuvo activo desde 1997 hasta 2010 y fue titular en el Mundial de Sudáfrica 2010, a pesar de sus 37 años de edad.

Oswaldo Sánchez (Foto: Fernando Carranza/cuartoscuro.com)

Oswaldo Sánchez

Oswaldo Sánchez es uno de los mejores arqueros que ha pasado por la Liga MX en los últimos años. Vistió los colores del América y de Guadalajara, donde consiguió el título en el año 2006. A pesar de ello, la directiva de Chivas intentó renovarlo con peores condiciones salariales, por lo que salió al Club Santos Laguna. Con el nuevo equipo conquistó dos títulos más. Además, ganó dos Copa Oro como arquero nacional.

Moisés Muñoz, el arquero del milagro (Foto: Twitter/@raulbrindis)

Moisés Muñoz

La carrera de Moisés Muñoz se forjó en varios clubes de la Liga MX. Luego de defender la portería de Morelia y Atlante, se integró al Club América donde catapultó su fama. Fue el 26 de mayo de 2013 cuando, tras recibir un centro en el área, anotó un gol de cabeza en los últimos minutos de la final contra Cruz Azul y envió el partido al alargue. En la tanda de penales también destacó y levantó el título con las águilas. Después de ello, también fue considerado con la Selección Mexicana

José de Jesús Corona (Foto: Twitter/@juannahum)

José de Jesús Corona

“Chuy” Corona es el actual portero de Cruz Azul. A pesar de sus cualidades en la posición, no ha podido conquistar el título de Liga a lo largo de su carrera. No obstante, fue uno de los jugadores fundamentales en el mayor logro que la Selección Mexicana ha conseguido, es decir, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Con 40 años, no piensa en el retiro y se enfila a renovar su contrato con los de la Noria.

Alfredo Talavera (Foto: Carl Recine/REUTERS)

Alfredo Talavera

A pesar de sus grandes capacidades, Alfredo Talavera se ha visto obligado a competir con figuras como Guillermo Ochoa, Oswaldo Sánchez, José de Jesús Corona y Hernán Cristante. A sus 38 años, su paso con los Pumas de la Universidad Nacional le ha brindado la oportunidad de reivindicarse y argumentar por qué es uno de los mejores porteros en México. Cuenta con dos títulos en su carrera, con Chivas y Toluca, aunque han sido como segundo arquero.

Guillermo Ochoa (Foto: Twitter@ClubAmerica)

Guillermo Ochoa

Uno de los más conocidos a nivel mundial es “Memo” Ochoa. Surgido de las fuerzas básicas de América, supo llenar el hueco que dejó Adolfo Ríos y se sobrepuso ante las intenciones de relegarlo al banquillo con la llegada de Sebastián Saja a Coapa. Con 19 años, fue adquirido por el AC Ajaccio y comenzó su trayectoria por cuatro clubes europeos. Ha ganado dos títulos, con América y uno más con el Standard Lieja. A pesar de su retorno a la Liga MX, se ha consolidado como el titular indiscutible de la Selección.

