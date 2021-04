Preocupación en Boca por una nueva lesión de Marcos Rojo: el defensor salió en el entretiempo del duelo ante Unión

El duelo ante Unión de Santa Fe se presentó complicado para Boca. Tras un primer tiempo en el que no logró sacar diferencias, el equipo de Miguel Ángel Russo debió hacer un cambio obligado antes del inicio del complemento. Marcos Rojo fue el que abandonó la cancha, aquejado por una nueva lesión.

El ex defensor del Manchester United y de Estudiantes de La Plata fue titular ante el Tatengue, pero no pudo salir a jugar el segundo tiempo por una dolencia y Russo dispuso el ingreso de Franco Soldado en su lugar. Por el momento, el club de la ribera no ha publicado un parte médico oficial, pero se cree que la zona afectada es el isquiotibial derecho.

En los últimos minutos de la primera etapa a Rojo se lo había visto tocándose esa parte de la pierna con una mueca de dolor en su rostro. Tras ser reemplazado, salió a la cancha rengueando y se unió a sus compañeros en el banco de suplentes.

Esta no es la primera lesión que sufre el defensor de 31 años desde su llegada a Boca. En febrero, antes de debutar con la camiseta del Xeneize, sufrió un desgarró en el soleo que le demandó varias semanas de recuperación. Recién pudo entrar en la consideración del entrenador de cara al Superclásico ante River a mediados de marzo. Su presentación oficial en el conjunto de la ribera fue ante el Millonario (ingresó desde el banco de suplentes) y se ganó la titularidad días más tarde en el duelo de Copa Argentina ante Defensores de Belgrano (triunfo por 3-0).

Hace algunos días, Rojo habló de la posible llegada del uruguayo Edinson Cavani a Boca. Sobre su ex compañero del Manchester United, dijo “Cuando le dije que estaba la posibilidad de venir para acá a Boca, me comentó lo de él. Que también había hablado con Román (Riquelme) alguna vez y que le gustaba mucho la opción, que le interesaría en el futuro”, reveló Rojo, que igualmente aclaró: “Yo no soy nadie para decir si viene o no, está en él, tiene que tomar esa decisión con su familia”.

Boca se mide ante Unión en santa Fe por la novena fecha de la Copa de la Liga. El partido es clave en el marco de la definición de los equipos que clasificarán a los cuartos de final del torneo: ambos equipos van por tres puntos que le permitan mantenerse entre los cuatro primeros de la Zona 2.