Marcos Rojo confesó el diálogo que tuvo con Cavani sobre Boca

Marcos Rojo compartió casi un semestre con Edinson Cavani en Inglaterra y forjó una relación de amistad que puede reflotarse si el uruguayo decide mudarse a Buenos Aires a mitad de año. Boca pretende contar con los servicios del delantero del Manchester United que tiene el deseo de vestir la camiseta azul y oro algún día y pretende retornar a Sudamérica para estar cerca de su familia. En diálogo con ESPN, el ex defensor de los Diablos Rojos contó qué diálogo tuvo con su ex y posible futuro compañero.

“Cuando le dije que estaba la posibilidad de venir para acá a Boca me comentó lo de él. Que también había hablado con Román (Riquelme) alguna vez y que le gustaba mucho la opción, que le interesaría en el futuro”, reveló Rojo, que igualmente aclaró: “Yo no soy nadie para decir si viene o no, está en él, tiene que tomar esa decisión con su familia”.

Eso sí, el ex Estudiantes de La Plata forma parte del opertivo seducción: “Le dije que si venía, lo iba a llevar a pescar. Ahí en Inglaterra me molestaba todos los días, decía ‘traé las cañas, traé las cañas’. Tenía un lago cerca de la casa y le dije ‘bueno, venite que te invito a pescar acá en Argentina’”.

¿Llegará a Boca? Rojo también quiere convencer a Cavani de que firme en Argentina (REUTERS/Oli Scarff)

Al parecer en Manchester hay una filial de Boca porque otros dos jugadores europeos que fueron compañeros de Rojo en el United también le han pedido camisetas hace algún tiempo: los españoles Juan Mata y Ander Herrera. “Boca le llama la atención a todos por su gente, por la Bombonera, creo que eso es lo que seduce. Yo veía los partidos de Boca por el color, la gente, la forma de jugar”, explicó Marcos, que también habló en Radio La Red y TNT Sports.

Otro ex compañero que tiene chances de arribar al Xeneize es Sergio Chiquito Romero, quien se irá del Manchester United a mitad de año cuando vence su contrato. Rojo comparte representante con el ex arquero de la selección argentina y expresó al respecto: “No hablé con él en estos días pero sí con mi agente para preguntarle porque se habló mucho en las redes sociales. Es difícil porque hay grandísimos equipos de Europa que lo quieren pese a que no estuvo atajando mucho. Tiene un nombre grande y es normal que lo quieran”.

Confiado en su mejora futbolística por el ritmo que agarró en Boca con las últimas participaciones, Rojo admitió que nota que se está cumpliendo todo lo que le había dicho Riquelme cuando negoció su arribo a la Ribera: “Me contó un poco lo que era el club aunque todos saben lo que es Boca Juniors en Argentina y el mundo. Hoy lo vivo con calma y lo disfruto”. Y sobre el Consejo de Fúbol, comentó: “Los he visto poco, no se cruzan mucho con nosotros pero siempre tengo mensajes de cómo estoy. Están para eso, para apoyar a los jugadores y ver qué necesitamos. Ya de la parte técnica el cuerpo técnico es el que decide”.

Marcos Rojo sigue en plena adaptación al Mundo Boca (REUTERS/Marcelo Endelli)

OTRAS FRASES DE MARCOS ROJO

· “Voy a mirar el partido entre River y Atlético Tucumán porque suelo mirar fútbol. River tiene que ganar, todavía no está el Superclásico confirmado. No nos da lo mismo quien pase. Me gustaría empezar el Superclásico desde el arranque porque en el último entré”

· “¿Línea de 3 ó 4? He jugado con las dos. La mayoría en Argentina está con línea de 3. Hay que adaptarse también a la forma del rival. Estamos trabajando para mejorar esta formación. Hay grandísimos centrales que se pueden adaptar a estas formas”

· “Queremos conseguir el triplete con Boca (Copa de la Liga, Copa Argentina y Libertadores). Lo que quiere el hincha es la Libertadores, desde el día 1 que me llamó Román y el Consejo está siempre encima de esto”

· “Estoy en Boca también para intentar volver a la selección argentina. Estamos cerca del predio, ja. Ponerme la camiseta y defenderla es lo más lindo que le puede tocar a un jugador”

· “Tomé una decisión muy buena y acertada porque volví a jugar al fútbol, me siento feliz, cómod y estoy en un club grandísimo con compañeros excelentes, profes y fisios que están encima mío para ayudarme a ponerme bien”

· “El fútbol argentino cambió muchísimo. Viendo el ritmo de los chicos, hay gente joven con hambre y yo estuve de ese lado también. El fútbol es muy agresivo, de ida y vuelta. Los equipos no manejan tanto la pelota y por eso terminamos muertos los partidos”

