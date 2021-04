Los emotivos consejos de Paco Jémez a Cruz Azul para obtener el campeonato

El técnico Juan Reynoso de Cruz Azul en el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca (México). (Foto: David Martínez Pelcastre/EFE/Archivo)

Paco Jémez le envía recomendaciones a Cruz Azul a poco más de tres años después de haber salido del club. El equipo celeste atraviesa por su mejor momento como líder de Guardianes 2021, con 11 victorias consecutivas, pero el técnico español no olvida al equipo que regresó a la Liguilla y que sigue buscando la ansiada novena estrella de campeón.

“Le digo que siga haciendo lo que hace que va muy bien y olvidarse del pasado, olvidarse de que llevan veintitantos años sin salir campeón, concentrarse en el día a día”, declara desde España a ESPN Digital Francisco Jémez.

“Demostrar en el día a día que están siendo mejor en el campeonato y que ahora cuando vengan los play offs, la liguilla, pues eso: que no ronden los fantasmas de siempre y que sepan asumir la presión que conlleva ser entrenador y jugador de Cruz Azul”, agrega el técnico español, quien en el Apertura 2017 regresó a la Máquina a las liguillas, después que en los seis torneos anteriores no lo había conseguido nadie en el club.

“Si lo hacen estoy seguro que este año van a ser campeones, porque están demostrando ser el mejor equipo de la Liga MX”, recalcó Paco Jémez, quien no oculta su gusto por ver a Cruz Azul marcando la pauta en el futbol mexicano.

Orbelín Pineda de Cruz Azul controla el balón en una jugada ante Tigres durante un partido del Torneo Guardianes Clausura 2021, celebrado en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (Foto: Antonio Ojeda/EFE/Archivo)

Afirma Jémez que el momento que vive La Máquina le dice que “está siendo el mejor en la liga, pero ocurre que en México no gana el primero, sino que luego viene la liguilla; pero indudablemente, en este momento por la dinámica que lleva el equipo, si tuviera que decir un favorito en este momento diría Cruz Azul, sin lugar a dudas”.

Para el otrora entrenador de la Máquina, después del torneo regular ya no debe interferir el pasado en el campo, ya que “el futbol es de situaciones actuales y en la actualidad Cruz Azul está siendo el mejor y ahora tendrá que demostrarlo. No es la primera vez que un equipo llega primero y no gana la liga; pero antes de la liguilla, entiendo Cruz Azul se ha ganado el respeto de todo mundo y la capacidad para que todo mundo crea que puede ser el campeón de México”.

UN PROBLEMA MÁS DE CABEZA QUE DE TALENTO

Paco Jémez rememoró su etapa como azul y dijo que cuando asumió el cargo, en busca de regresar al equipo a la fiesta grande después de tres años sin calificar, “el mayor problema, indudablemente, a superar era de cabeza más que de talento”.

Considera que Cruz Azul tenía una buena plantilla para entrar a la liguilla, “pero cuando llevas varios campeonatos sin entrar la mente te puede jugar malas pasadas, perder confianza. Y ese fue otro gran trabajo de devolverles la confianza a unos jugadores que por los resultados la habían perdido y que poco a poco fueron ganándola y, al final, eso desembocó en volver a jugar una liguilla”.

Jugadores de Cruz Azul celebrando tras anotar gol en torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México. 7 de noviembre de 2020. (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

Recalca el estratega hispano que en lo que más se trabajó a su llegada fue en el aspecto mental para que el jugador se olvidara del pasado y se centrara en el futuro. Por lo tanto, hoy enfatiza que si el equipo que dirige hoy Juan Reynoso sigue pensando en el pasado “seguramente tampoco va a ganar este campeonato; pero si se centra en lo bien que ha hecho las cosas, en la capacidad que tiene para ganar 11 partidos consecutivos, algo que es complicadísimo en cualquier liga, entonces tendrá la oportunidad, seguro, de ser campeón”.

En cuanto a sus planes personales, dijo que decidió tomarse un descanso tras haber dirigido a Rayo Vallecano y se ha volcado a seguir preparándose como técnico, así como a colaborar en televisión y radio. “Hago muchas ponencias. Veo mucho futbol español, europeo y de otras ligas; espero que en este año pueda salir algo en Europa para mí”.

Sin embargo, reiteró su idea de regresar alguna vez a México y dirigir a Cruz Azul. Tiene claro que hoy en día los celestes no necesitan entrenador, pues “tiene un fabuloso”, y aseguró que hubo interés de otros clubes mexicanos para traerlo de vuelta, pero a la hora importante se inclinaron por otras opciones.

SEGUIR LEYENDO: