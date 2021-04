Cruz Azul: Juan Reynoso y los ocho jugadores finalistas de la Copa Libertadores 2001 que se convirtieron en entrenadores

El entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, dirige a su equipo en el Estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

Juan Reynoso es uno de los nueve entrenadores que salieron de la generación del Cruz Azul que disputó la final de la Copa Libertadores del 2001 ante Boca Juniors. Además del peruano aparecen nombres como Oscar Pérez, Sergio Almaguer, Melvin Brown, Francisco Palencia, José Cardozo, Tomás Campos, Carlos Pérez y Héctor Adomaitis, quienes en algún momento han aparecido registrados como estrategas en la Liga MX.

José Luis Trejo convocó a 20 jugadores para encarar los dos partidos de final, de los cuales nueve actualmente son entrenadores, entre ellos destaca el estratega peruano, quien es el único con títulos de liga en Primera División y al frente de Cruz Azul logró la histórica racha de once triunfos de manera consecutiva, que todavía puede extender más.

Reynoso no disputó ninguno de los dos compromisos de la llave de final ante Boca Juniors, pero estuvo presente desde el banquillo de suplentes en ambas ocasiones, lugar desde el que apoyó a sus compañeros, pues era uno de los líderes del grupo, así lo recuerda Tomás Campos, uno de los entrenadores que salieron de aquel Cruz Azul del 2001.

El "Conejo Pérez" también formó parte de la generación que perdió con Boca Juniors la Copa Libertadores en 2001 (Foto: Cuartoscuro)

“Futbolísticamente nos inculcó que teníamos que ser profesionales a tope. Nos inculcaban que cualquier situación de espacio reducido lo tenías que ganar sí o sí, te hacía altamente competitivo. La unión de grupo, la comunión son cosas que tiene un valor muy grande”.

“Juan era un jugador muy técnico, hacíamos un rombo, un cuatro contra dos o un rondito, no perdía la pelota. Yo me imagino que, dentro de su ideología de juego, manejaba lo que era como persona y como futbolista. Juan era una de las personas que te exigía al máximo, que lo estoy viendo ahora con el equipo, la unión, supo que él siempre la manejaba y eso me queda claro porque es el mismo que cuando jugaba”, señala el ahora técnico en divisiones inferiores de FC Juárez.

Por otro lado, Julio César Pinheiro, quien cataloga a Juan Reynoso como una persona seria, pero cien por ciento profesional, considera que la experiencia que tuvo el peruano como jugador es una gran ventaja a su faceta como entrenador, pues al conocer cómo se maneja el Cruz Azul puede blindar a sus futbolistas de los problemas extra cancha.

Francisco Palencia también se convirtió en entrenador (Foto: Francisco Guasco/EFE)

“Juan como jugador, desde allá atrás, estuvo muchos años con el equipo, conoce muy bien el club. La parte de los directivos y jugador, toda la gestión que hay en el club, todos los problemas que había en el club, que poco a poco fue saliendo a flote con ‘Billy’ y todo eso, él ya lo conocía, siempre conoció eso; entonces, cuando él llega en un momento tan conturbado en el equipo, ya conoce todo muy bien las entrañas del club, los problemas, las problemáticas del club extra cancha, conoce muy bien, entonces, él va a brindar a su grupo de jugadores para que piensen nada más en jugar futbol. Yo creo que es una ventaja espectacular para Juan porque va a conseguir sacar a los jugadores de la parte de lo que es la gestión política del club y la gestión futbolística, que es lo que tiene que cuidar y manejar”.

Francisco de Anda, analista de ESPN, fue compañero de Juan Reynoso en Cruz Azul entre 1999 y 2000, del quien reconoce su liderazgo y su espíritu ganador con el que se paraba en cada terreno de juego, pero destaca la oportunidad que tiene el peruano de poder dirigir a la Máquina luego de ser jugador.

“Ya sabe cuál es el camino a seguir, tampoco te garantiza nada eso, pero los que estuvieron tanto tiempo en Cruz Azul o siguen en Cruz Azul, sí tienen una ventaja. Gente que fue futbolista y hoy es entrenador, no hay muchos en el caso de Cruz Azul. Quizás el profe Meza, el ‘Kalimán’ Guzmán, Pulido, pero recientemente no hay. A Palencia no le ha tocado, a Galindo sí y lo llevó a una final. Para Juan Reynoso es una ventaja haber estado ahí y lo está reflejando”.

José Saturnino Cardozo reforzó a los de la Noria y, a la postre, se convirtió en entrenador (Foto: Cuartoscuro)

Los jugadores que convocó Trejo para la final de la Copa Libertadores 2001:

*Oscar Pérez

Norberto Ángeles

*Sergio Almaguer

*Melvin Brown

José Hernández

Pablo Galdames

Víctor Gutiérrez

Julio César Pinheiro

Ángel Morales

*José Cardozo

*Juan Francisco Palencia

*Carlos Pérez

*Tomás Campos

Emilio Mora

*Juan Reynoso

*Héctor Adomaitis

Gonzalo Belloso

Omar Rodríguez

Juan Mendoza

*Han estado registrados ante la Liga MX como entrenadores.

