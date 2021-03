Andy Murray sorprendió con sus planes para el día que se retire del tenis

Murray reconoció que le gustaría dedicarse al golf o al fútbol (Foto: EFE)

Cambia de deporte. Todavía no se retiró del tenis pero Andy Murray pareciera que ya tiene todo pensado para su futuro: cambiar de pelota e incursionar en golf para desempeñarse como caddie. Todavía no le dijo adiós al circuito ATP, que ya tiene opciones de trabajo para un futuro. La envidia de muchos.

“Me gusta mucho el deporte, así que lo que me interesaría sería trabajar en otro. Me gusta mucho el golf, así que ser ‘caddie’ en el circuito de golf sería algo que me entusiasmaría”, confesó el escocés en declaraciones que fueron publicadas por The Guardian y The Times.

Pero allí no terminan los deseos del ex N°1 del mundo, también contó que no descarta convertirse en entrenador de fútbol cuando cuelgue la raqueta: “Sería divertido conseguir el título de entrenador”, afirmó el británico.

Vale recordar que el bicampeón olímpico tuvo la oportunidad a los 15 años de practicar en las categorías inferiores del Glasgow Rangers, uno de los clubes más importantes de Escocia. Finalmente, decidió declinar aquella posibilidad para dedicarse por completo al tenis.

Lo cierto es que, a sus 33 años, Andy Murray aún no se retira. Pero, quién sabe, quizá su futuro no esté lejos del deporte y podamos encontrarlo en un campo de golf o en un estadio de fútbol.

Tras sus constantes lesiones, el británico se ubica actualmente en el puesto 133 del ranking mundial que supo liderar durante un lapso en el 2016. En más de 15 años de carrera profesional, Andy acumula un total de 46 títulos entre los que se destacan el US Open del 2012 y los dos Wimbledon en 2013 y 2016. Entre 2017 y la actualidad sólo pudo alzar dos coronas (Dubai 2017 y Antwerp 2019). Además, fue finalista en otras 22 ocasiones.

