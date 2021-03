La marca récord que logró Roger Federer en el tenis mundial

Roger Federer volvió a la actividad tras un extenso parate (Foto: Reuters)

Sigue haciendo historia, a cada paso. Esta vez, Roger Federer logró otra cifra de esas que conmueven: alcanzó 1.100 semanas en el Top 100 del ranking mundial de la ATP y es récord absoluto. Así, a los 39 años y siete meses, el suizo consiguió otra marca imponente.

Fiel a su estilo de dejar huella, el diestro de Basilea, dueño de numerosos récords en el circuito profesional de tenis, este lunes llegó a 1.100 semanas entre los 100 primeros de la clasificación individual. Es decir, que lleva 21 años y medio en dicha franja del listado. Es la marca tope, seguido por el retirado estadounidense Andre Agassi, con 1.019.

En este período, desde septiembre de 1999, sólo no estuvo allí una semana, volvió enseguida y desde octubre de ese año no sale del Top 100. Hay que tener en cuenta que Federer sumaría más tiempo en ese lote, pero no se cuentan los cinco meses de 2020, entre marzo y agosto, cuando el ranking estuvo congelado por la pandemia del Covid-19.

Así, Federer se metió en el Top 100 a los 18 años, el 20 de septiembre de 1999. Estuvo allí dos semanas, bajó la del 4 de octubre y después, desde el 11 de octubre, siendo 93° por entonces, no bajó más de esa franja del ranking mundial.

Agassi quedó detrás de Federer (Foto: Reuters)

El suizo tenía el récord de 310 semanas como N°1 del mundo, pero el serbio Novak Djokovic le quitó ese privilegio hace dos semanas. En tanto, el dueño de 20 títulos de Grand Slam ostenta muchísimas marcas tope en otros lotes de la clasificación ATP.

Federer, el máximo campeón de Wimbledon, con ocho títulos, se dio este gran gusto de estar 1.100 semanas entre los 100 mejores con 39 años y siete meses, ya que cumplirá 40 el 8 de agosto próximo. Su meta es, tras el reciente regreso en Doha, volver y retomar ritmo de competencia con vistas al Major de Londres y a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por eso, el suizo hace historia a cada paso. Lejos de conformarse, va por más en su rica carrera, apoyada en su tenis agresivo, versátil y con mucho talento a cuestas.

FUENTE: ESPN