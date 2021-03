La curiosa comparación de Oscar Ruggeri: por qué River es como Mike Tyson

Ruggeri comparó a River con Tyson

Existe un consenso tácito entre los analistas y fanáticos del fútbol argentino: River es el elenco con mayor fisonomía de equipo, el que mejor juega. A los largo de seis años y medio de gestión de Marcelo Gallardo, con cambios masivos de jugadores en el medio, logró una estabilidad que le otorgó 12 títulos. Sin embargo, en la Copa de la Liga Profesional, hoy se encuentra fuera del lote de conjuntos que avanzarán a la fase de eliminación directa. Le faltó efectividad y justeza en los últimos metros, lo que se traduce en un récord de tres victorias, dos empates y dos derrotas (está a ocho puntos del líder de la Zona 1, Colón de Santa Fe).

El empate 0-0 ante un Racing que se cerró con mucha gente y dejó en evidencia que al Millonario le están costando los planteos en los que no encuentra espacios fue otro eslabón en la cadena, que en el semestre tuvo excepciones en la final de la Supercopa (5-0 a la Academia) y en el 6-1 ante Godoy Cruz en Mendoza.

Por eso, Oscar Ruggeri esbozó un particular análisis al posar su lupa sobre el momento del elenco de Núñez. En el programa ESPN F90, el ex marcador central de la selección argentina apeló a una figura pugilística para ilustrar lo que le sucede a la Banda. “Cuando a River se le cierran, que se va pasando el tiempo... Si River te hace un gol, agarrate porque se abren un poco”, prologó su mirada.

“Te lo voy a comparar con el boxeo, con Tyson. Cuando Tyson peleaba, salía al primer round a ganar la pelea, si no te noqueaba hasta el primero, segundo, tercer round, la perdía la pelea”, sorprendió con su analogía, que provocó respaldos y también bromas por parte de sus compañeros de panel. Pero el Cabezón continuó: “Cuando Tyson pasaba el tercer round, se le complicaba y perdía. Lo llevaban largo, le alargaban la pelea y se le complicaba. Perdía. Le mordió la oreja a Holyfield... Ahora, cuando te da de entrada, chau, te liquida”.

“Tyson no sabía sufrir”, aportó Sergio Chiarito, periodista especializado en boxeo, a través de un mensaje que le hizo llegar al Chavo Fucks. “¿River no sabe sufrir”, se preguntó. ¿Cuál es el verdadero equipo de Gallardo, que aún está en proceso de adaptación de varias de sus nuevas piezas? ¿El que apabulló a Racing, Godoy Cruz o Rosario Central? ¿O el que por momentos no profundiza o no consigue plasmar en la red todo lo que produce?

