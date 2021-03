Dura sanción para el argentino Mateo Carreras en Inglaterra: así fue la infracción que lo dejará nueve semanas sin jugar

El wing argentino Mateo Carreras fue suspendido por 9 semanas por haber hecho contacto con su mano en los ojos del jugador inglés Josh Bassett. El tucumano de 21 años fue citado por el panel disciplinario el miércoles por la noche y aceptó los cargos de “contacto intencional con los ojos”.

Si bien la jugada no fue detectada durante el partido por el referee ni por ninguno de sus asistentes, fue revisada por el sitting comisioner luego del encuentro y llevada al comité disciplinario independiente integrado por Charles Cuthbert (presidente), Daniel White y Leon Lloyd. En el video no se ve el contacto con el ojo pero se aprecia como el ex pumita mueve su mano hacia la cara del jugador ingles.

La comisión luego de haber escuchado las declaraciones del jugador de Newcastle Falcons decidió darle nueve semanas de suspensión. “El jugador aceptó que había cometido un acto de juego sucio en el que intencionalmente hizo contacto con el ojo de un oponente. Su evidencia fue que había tenido la intención de irritar al jugador de Wasps pero que no había intención de causar ningún daño en su acción”.

Carreras aceptó que al haber hecho contacto con el ojo de Josh Bassett corría el riesgo de causarle lesiones graves en la vista. Agregó que fue algo espontáneo sin pensar en las consecuencias. Por suerte para ambos no hubo lesiones graves, Bassett fue atendido por el médico durante el partido y pudo continuar sin problemas.

La junta decidió que al haber habido una presión fugaz intencional en el ojo de Josh Barret el jugador argentino recibirá nueve semanas de suspensión. Cabe remarcar que el rango medio para estas acciones es de 18 semanas y fue bajada a la mitad ya que Carreras presenta un historial disciplinario limpio y colaboró positivamente con el proceso.

Carreras, que venia siendo una de sus figuras de su equipo, volverá a jugar el 15 de junio si su equipo llega a las instancias finales.

FUENTE: ESPN