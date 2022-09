Lluvia de críticas en Inglaterra contra Harry Maguire: “Parece un conejito asustado”

Harry Maguire es pieza fundamental de la selección de Inglaterra para el entrenador Gareth Southgate (Reuters)

En agosto de 2019 Manchester United hizo oficial la contratación del defensor más caro de la historia cuando pagó 90 millones de euros al Leicester City por Harry Maguire. El zaguero inglés, que rápidamente se transformó en capitán de los Red Devils ahora es suplente en su equipo y en la selección de Inglaterra deja cada vez más dudas.

El último fin de semana fue protagonista de una jugada insólita al regalar un balón en salida en el duelo por la UEFA Nations League contra Alemania que terminó 3-3 y cometerle penal a Musiala en esa misma acción. El defensor fue nuevamente criticado por los aficionados en las redes sociales y por varios analistas deportivos, incluido el ex futbolista Jamie Carragher.

El emblema del Liverpool que se lució como marcador central y disputó dos Mundiales (2006 y 2010) con la selección inglesa fue muy crítico de Maguire en su columna del Daily Telegraph: “Con demasiada frecuencia, parece como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, como si fuera un conejito asustado más que el central autoritario que era”.

“Creo que es demasiado tarde a nivel de clubes. Escribí el año pasado que estaba luchando por su carrera en el Manchester United. Necesita que esta sea su última temporada en Old Trafford y empezar de nuevo. Ahora es problema de Inglaterra. Cuando vi a Maguire en los últimos dos juegos, sentí pena por él. Pero ese no es un buen look para cualquier deportista. La simpatía no lo devolverá a donde estaba hace dos años. Si bien Maguire ha recibido el respaldo de Southgate (entrenador de Inglaterra) y es casi seguro que estará en el equipo de Qatar, se enfrenta a la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo con poca práctica de partidos”, sostuvo Carragher.

Cabe recordar que muchos especialistas cuestionaban la última citación del jugador del Manchester United, quien perdió su lugar en el equipo rojo a manos del argentino Lisandro Martínez.

Maguire es suplente en Manchester United y capitán de la selección de Inglaterra(Reuters)

Mientras tanto, Gary Neville, leyenda de los Red Devils, habló en el programa BBC Radio 5 Live y si bien fue crítico del rendimiento de Maguire, buscó aconsejarlo: “Cuando yo perdí la confianza, fui a ver a un psicólogo para que me ayudara en esos momentos. Sugeriría que hiciera lo que yo hice. Fui a ver a mi médico en Manchester United. Fui a buscar un psicólogo y busqué ayuda. A veces necesitas ayuda externa”.

Neville recordó que él también tuvo momentos malos en su carrera y en la selección, pero que logró sobreponerse: “Harry está pasando por un momento difícil. Lo sentí por él anoche. Pero tiene un carácter bueno y sólido, tiene una buena familia y gente a su alrededor en el Manchester United que intentará ayudarlo. Es un período difícil para Harry, no hay escapatoria de eso. Pero no hay nada que puedas hacer más que mostrarte, dar lo mejor de ti y no rendirte. En algún momento, volverá a estar en forma porque ha sido un excelente jugador para el United en ocasiones e Inglaterra”.

La realidad es que la selección de Gareth Southgate no está atravesando su mejor momento. Después de perder la final de la Eurocopa 2020 (disputada en 2021 por la pandemia del coronavirus) contra Italia, el equipo descendió de categoría en la UEFA Nations League, certamen en el que apenas ganó un partido de seis y en los que solamente convirtió cuatro goles, tres de ellos en el empate 3-3 ante Alemania del lunes.

