Maribel Domínguez habló luego de su salida del Tri femenil: “Fui víctima de acoso laboral”

Maribel Dominguez, exextrenadora de la Selección Mexicana Femenil sub 20. Foto:@miseleccionmxEN

Maribel Domínguez ha roto el silencio luego de que la Federación Mexicana de Fútbol la separó del cargo como entrenadora de la Selección Nacional sub 20 femenil. En entrevista para Milenio, la exfutbolista dio su versión sobre los hechos que la llevaron a quedarse fuera del banquillo mexicano y de la Copa del Mundo (de la respectiva categoría) de Costa Rica 2022.

De acuerdo con la propia Marigol, sus declaraciones tienen lugar después de que México concluyó su participación en el campenato mundial para no afectar en ningún ámbito a las jugadores que integraron el representativo. Entre sus aseveraciones, sostuvo con total seguridad que en ningún momento tuvo un “comportamiento inapropiado” ni fuera de lo profesional con alguna futbolista, pues fue el argumento principal de los directivos para su cese del puesto.

Sin haber dado detalles sobre lo ocurrido, hubo quienes manejaron un posible caso de acoso sexual que para Domínguez fue un daño severo a su persona. “Fui víctima de acoso laboral. Terminé en la calle, eso fue lo peor y lo que más me duele, me duele muchísimo porque he trabajado de la mejor manera en todo un proceso donde teniamos los objetivos claros para poder llegar a cumplirlos”, acusó.

Sobre la razón que Yon de Luisa expuso ante la presa, Marigol dijo: “Jamás. Tratar a las jugadoras mal… De verdad, lo digo de frente, jamás en la vida lo he hecho. Sobre todo, lo que dice que yo podría tener relaciones sexuales con mis jugadoras. O sea, aparte del acoso laboral, me están tratando ya de... ¡no se vale! Porque realmente no es así. Jamás se pasa esa línea que está trazada. Yo estoy tranquila y estoy clara con eso porque jamás pasó ese tipo de cosas”.

El combinado nacional sub 20 vio como la entrenadora que las llevó durante el proceso eliminatorio a la Copa del Mundo de Costa Rica 2022 fue despedida a menos de un mes de que iniciara el torneo. Un duro golpe para ambos lados, pues el sueño de asisitir a la justa como entrenadora se truncó y el cambio precipitado en la dirección técnica dio incertidumbre la equipo.

“Yo estaba preocupada por lo deportivo. Me siento triste por todo lo que se refleja, me siento mal por eso y yo lo que quiero es limpiar mi nombre porque de alguno u otra manera me quedé sola. Me quedé sin el apoyo, nadie me dio esa apertura (al diálogo) ni respaldo. Pero estoy tranquila y estoy aquí para limpiar mi nombre porque realmente no me merezco esto.

Selección Mexicana Femenil Sub 20 en la Copa Mundial de Costa Rica 2022. Foto: @Miseleccionfem

“Me quitaron dos cosas muy importantes en mi vida: el Mundial que para mi ha sido un trabajo de cuatro años y obviamente manchar mi nombre de esa manera cuando me ha costado mucho llegar a donde estoy y que además, siempre ha sido esfuerzo. Yo lo que quiero es que quede claro que estoy limpia y seguir trabajando”, concluyó ya sin poder reprimir el llanto.

Al banquillo tricolor fue Ana Galindo la elegida por la FMF para dirigir a México en tierras costarricenses. Allí, el combinado logró llegar a los cuartos de final en donde finalmente fue eliminado por la selección de España, pero no sin antes haber superado la fase de grupos de manera agónica al conseguir el pase con un triunfo ante la tres veces campeona mundial Alemania.

