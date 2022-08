Franco Escamilla levantó la mano para ser el técnico del Cruz Azul (Foto: Instagram/@francoescamillaoficial/Twitter/ @CruzAzul)

La crisis que atraviesa el Cruz Azul tras la apabullante victoria del Club América, 7-0 en una edición más del Clásico Capitalino en la Liga MX sigue dando de que hablar a sus fanáticos quienes se han manifestado en diversas instancias desde reclamos a los jugadores fuera del centro de entrenamiento de los celestes, La Noria, hasta en redes sociales.

Bajo este contexto, uno de los aficionados más famosos de La Máquina Celeste es sin duda alguna, el comediante Franco Escamilla, quien en una edición más de su exitoso programa La Mesa Reñoña estalló contra el entonces cuerpo técnico del Cruz Azul, Diego Aguirre -previo a su destitución- y contra los jugadores, específicamente contra el guardameta cementero, Sebastián Jurado.

“Chig*s a tu madre, Sebastián Jurado y todo Cruz Azul. Sí, chigu*n a su madre. No los dejó de apoyar, pero chigu*n a su madre por cada gol que recibieron, 70 veces 7 como dice la biblia. Si me dicen ‘Franco, es que traemos un desmadre’, yo no pongo excusas para dar mi show, ustedes no pongan excusas para hacer su put* trabajo”, resaltó.

Franco Escamilla no paro ahí, pues también dejó una ”indirecta” para el seleccionador nacional, Gerardo Martino, asegurando que si él puede dirigir a la Selección Mexicana sin seguir los partidos de la Liga MX, él puede entrenar a La Máquina de manera remota.

“Al chile, yo mero. Hashtag ‘#FrancoparadirigiraCruz Azul’. Si el ‘Tata’ Martino no tiene que estar en los partidos, ¿por qué yo si?, yo voy a dirigir desde lejos”, remarcó el conocido comediante de 41 años.

Para finalizar, el también empresario resaltó que su estilo de juego emularía a la Selección de Holanda de 1974, comandada Johan Cruyff quien fue el estandarte de la apodada Naranja mecánica en donde “todos atacan y todos defienden”.

Franco Escamilla compartió otro audiovisual en su cuenta de Instagram donde critico al Cruz Azul (Foto: Instagram/@francoescamillaoficial)

“Tendríamos futbol total como la Naranja Mecánica, todos defienden y todos atacan. No entiendo esas cosas de: ‘Yo no ataco porque soy defensa’ o ‘Yo no defiendo porque soy delantero’, hazme el favor”, agregó entre risas el también actor de doblaje mexicano.

Cabe recordar que tras la destitución del técnico uruguayo, Diego Aguirre, quien llego por Juan Reynoso, la directiva encabezada por Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, ha barajeado diversos nombres para encabezar el proyecto cementero en lo que queda del Apertura 2022, resaltan Ricardo Gareca, Tuca Ferretti y Antonio ‘El Turco’ Mohamed.

Mientras tanto, diversos medios de la prensa mexicana han comentado la llegada al banquillo celeste de manera interina de Raúl “Potro” Gutiérrez, en lo que se convertiría en la primera experiencia para el Campeón Mundial Sub-17 al frente de un equipo de primera división en México.

(foto: Cruz Azul Twitter)

Dentro de las manifestaciones que presentaron en las entrañas del Cruz Azul se pueden encontrar las hechas por los aficionados la tarde del lunes 22 de agosto cuando diferentes grupos de fanáticos se congregaron a las afueras de las instalaciones del club cementero para hacerles saber a los futbolistas sus inconformidades.

Poco antes del mediodía, diversos aficionados a La Máquina acudieron al lugar con letreros y mantas que expresaban mensajes de insatisfacción y amenazas.

Letreros como “queremos jugar con la sub-20″, “con la hinchada no se juega” y “Cata y Baca se jubilan o los jubilamos”, fueron los mensajes que llevaron los fans de Cruz Azul para pedirles mejores resultados a los futbolistas del primer equipo.

SEGUIR LEYENDO: