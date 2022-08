México vs Colombia: dónde y a qué hora ver el segundo juego del Tri en el Mundial de Costa Rica

Selección Mexicana Femenil Sub 20 en la Copa Mundial de Costa Rica 2023. Foto: @Miseleccionfem

La Selección Mexicana Femenil se prepara para encarar su segundo partido en la Copa Mundial sub 20 que se lleva a cabo en Costa Rica. Luego de un agridulce debut ante Nueva Zelanda, el conjunto tricolor buscará sumar sus primeros tres puntos ante Colombia en choque de equipos latinoamericanos la tarde de este sábado en la cancha del Estadio Nacional.

La segunda jornada mundalista se pone en marcha con el combinado mexicano necesitado de un buen resultado. La sorpresiva victoria de las sudamericanas sobre Alemania (que partían como favoritas a dominar el sector) hace vislumbrar un complejo cierre de fase de grupos. De momento Colombia lidera con tres puntos, le siguen México y Nueva Zelanda con uno, y en el fondo las europeas con cero.

Las dirigidas por Ana Galindo se presentan en la capital tica tras haber rescatado el empate en su primer duelo del torneo gracias a la anotación de Anette Vázquez. El juego ante las neozelandesas dejó ver la dos caras de una misma moneda en el desempeño del Tri que fue quien dominó y generó la mayor parte de acciones de peligro, pero que su falta de precisión de cara al arco rival les negó el triunfo.

“Nos deja buenas sensaciones, tuvimos mucha llegada, y claro que tenemos que trabajar en nuestra definición. Salimos de aquí con un punto, nada está escrito, todavía nos quedan dos compromisos más para los que vamos a estar trabajando muy fuerte en la búsqueda de los puntos necesarios para avanzar a la siguiente ronda”, dijo la entrenadora en entrevista con TUDN.

El partido vs Colombia:

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 13 de agosto a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el Estadio Nacional, en San José, Costa Rica.

¿Dónde ver? A través de las señales de TUDN y canal 9.

En el otro compromiso del grupo, Alemania y Nueva Zelanda se enfrentan más temprano. Las germanas parten como las favoritas para conseguir la victoria, aunque ya quedó demostrado que esto no es más que un factor anecdótico. También se jugarán dos partidos, pero correspondientes al grupo A: Brasil vs Australia y España vs Costa Rica.

Las convocadas de Ana Galindo:

Porteras: Espino Mendoza Celeste (Guadalajara), Manrique Mendoza Paola (Pachuca) y Acuña Soto Natalia (Tijuana)

Defensoras: Monroy Cortez Daniela (Cruz Azul), Guzmán Prado Kinberly (Guadalajara), Canseco Bracamontes Fernanda (Pachuca), López Archila Samantha (Pumas), Ramírez Flores Alexandra (Santos), Gutiérrez Campos Jana (Tigres) y Cazares Carrera Carol (Libre).

Mediocampistas: Mauleón Piñón Natalia (América), Vázquez Mendoza Anette (Guadalajara), Serrano Mendiola Blanky (Pachuca), Marín Valencia Bridgette (PSV Union FC), Chavero Álvarez Paola (Pumas), Delgado Félix Daniela (Santos), Soto Gallegos Alice (Pachuca), Gutiérrez Alfaro Isabella (East Carolina University), Maldonado Velázquez Maritza (Querétaro)

Delanteras: Villanueva Flores Alexia (Santos) y Frías Andrea América (Bay Area Surf).

