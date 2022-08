Chivas se mide ante el bicampeón Atlas con la meta de conseguir su primera victoria en el Apertura 2022

Alan Mozo. Foto: @Chivas

La jornada ocho del Apertura 2022 de la Liga MX ya se encuentra en marcha y presenta en su programación partidos de gran atractivo con dos Clásicos: el apitalino y el tapatío. Respecto a este último, son las Chivas de Guadalajara quienes buscan con urgencia un buen resultado ante su máximo rival de la ciudad y actual bicampeón, el Atlas.

Es por ello Alan Mozo, futbolista que llegó a la institución rojiblanca para este torneo, veo como una oportunidad ideal enfrentarse a los rojinegros para terminar con el mal paso que los mantiene en el fondo de la clasificación. Y es que el equipo no ha podido conseguir una victoria en lo que va del semestre, ni en juegos oficiales ni en amistosos por lo que ya suman nueve juegos consecutivos.

“Es una semana que se respira diferente. A este rival no se le pueden dar espacios. Por algo les ha ido bien y la rivalidad es en la cancha. Se tiene que ganar independientemente de estar en penúltimo lugar o ellos a la mitad, se juega diferente y sabemos lo que esto significa. Es el partido perfecto para romper la mala racha”, dijo el jugador en conferencia de prensa.

Alan Mozo, refuerzo de Chivas para el Apertura 2022. Foto: @Chivas

El escenario que será sede es el estadio Akron, casa de Chivas. No obstante y de forma paradójica, esto sólo complica más la situación por lo menos en cuanto a estadística se refiere. De los cuatro partidos que los dirigidos por Ricardo Cadena han disputado como locales, además de no ganar, no han podido celebrar un sólo gol ante su afición (tres empates a cero y una derrota por la mínima diferencia).

Además la última ocasión en que se enfrentaron en el inmueble que se ubica en el municipio de Zapopan, el marcador favoreció a los Zorros por dos goles a uno y el juego correspondió a la ida de los cuartos de final del Clausura 2022. Es decir, la más reciente liguilla (y que posteriormente avanzó Atlas con global de tres tantos por dos).

Sin embargo y a pesar de los datos en contra, para el lateral de 25 años ello no tiene un gran peso en lo que pueda pasar el próximo sábado. “Los clásicos son partidos que se tienen que ganar. No importa mucho las formas. No se puede perder. Me han tocado muchos clásicos y me tocó más ganar que perder. Todos queremos ganar, me han platicado de la rivalidad de historia y tenemos que demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas”, lanzó.

Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco. Foto: @Chivas

El juego está programado para llevarse a cabo el 13 de agosto en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México. Con siete partidos disputados cada uno, Guadalajara se ubica en la décimo séptima posición, mientras que Atlas es décimo cuartos. Ambos clubes con un mal inicio de torneo y con la urgencia de sumar tres puntos.

“Perdemos y ganamos todos. Todos somos responsables de esta situación y debemos actuar trabajando. Nadie trabaja para perder, nos da vergüenza y tenemos sentimiento de querer salir de esta etapa y este rival es perfecto para hacerlo”, finalizó.

EGUIR LEYENDO: