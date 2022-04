Atento Gallardo: la inédita estrategia de Sarmiento de Junín en los tiros de esquina

La extraña estrategia que utiliza el equipo de Damonte

Este sábado River Plate visitará a Sarmiento en Junín por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, partido que podría definir el futuro de ambos conjuntos en el certamen que terminará su etapa inicial en la jornada 14 para dar comienzo a los cuartos de final. Para ese compromiso, el entrenador Marcelo Gallardo deberá prestar atención a los tiros de esquina a favor.

Es que el cuadro conducido por Israel Damonte ha aplicado una estrategia singular cuando se trata de defender en los córners. Tal y como se vio en los duelos ante Defensa y Justicia y Argentinos Juniors, el técnico ordena a sus 11 futbolistas dentro de su área: dos en los palos, una línea de cuatro sobre la línea del área chica y otra unos metros más adelante.

De esta manera, si el adversario lanza la pelota al área, se encuentra con demasiados jugadores para despejarla, pero lo más curioso es lo que ocurre cuando la juegan corta. Allí los futbolistas del Verde mantienen su posición y se dedican a bloquear cualquier tipo de remate.

Con este inusual método, Sarmiento no ha recibido tantos en contra en los tiros de esquina en todo el campeonato. “Nosotros defendemos la pelota parada de esa forma. A la hora de defender los córners lo más importante es que no me hagan el gol”, sostuvo Damonte cuando fue consultado al respecto.

Gallardo deberá tomar nota de esto para no verse sorprendido en Junín ya que el duelo será trascendental para las aspiraciones de ambos. Es que el Millonario llega al duelo con 23 puntos, segundo en el Grupo A, dos por encima del Verde que se ubica quinto con las mismas unidades que Argentinos Juniors.

El conjunto del interior de la Provincia de Buenos Aires intentará ganar como local para superar a River Plate en la tabla a y llegar con ventaja al último duelo ante Talleres en Córdoba. Por su parte, los de Núñez, que cerrarán ante Platense en el Monumental, saben que si suman de a tres se asegurarán el boleto a cuartos, pero un empate o una derrota complicaría su futuro en el torneo.

