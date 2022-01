El desesperado pedido del abanderado de Tonga tras el tsunami que azotó a su país: “No he tenido noticias de mi familia”

Pita Taufatofua pidió donaciones para Tonga tras la catástrofe (Reuters)

La capital de Tonga sufrió daños graves por el tsunami causado por una potente erupción volcánica submarina en el Pacífico, que se sintió en una multitud de países y causó dos muertos en una playa del norte de Perú por el oleaje que provocó. A través de imágenes tomadas desde el espacio, se pudo observar el momento en que la última erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai envió un hongo de humo y ceniza al aire y una onda expansiva a través del mar circundante.

Desde hace varias horas que la red de comunicaciones con la nación oceánica continúa mostrando fallas. La situación impide que las autoridades puedan conocer en tiempo real lo que están viviendo los ciudadanos de ese país y por eso la desesperación aumenta. En este contexto, quien se volcó a las redes sociales fue Pita Taufatofua.

El hombre que fue viral en 2016 como abanderado de Tonga en los Juegos Olímpicos de Río y nuevamente en 2018 en los de Invierno celebrados en Pyeongchang, no estaba en la isla al momento de la catástrofe y por eso ha pedido colaboración a la comunidad internacional: “Gracias a todos por los mensajes. No tengo una palabra de mi padre o familia en Haapai. Toda la comunicación en Tonga está caída. He configurado una recaudación de fondos. Si bien no puedo ayudar a la familia en este momento, me centraré en el país a medida que salga más información”, escribió.

Tiempo después, el teakwondista y esquiador de fondo informó que pese al transcurso de varias horas, la situación era la misma: “No he tenido noticias de mi padre en Veitongo o mi familia que está en Haapai y vive en la costa. No los puedo contactar. Todo está en manos de dios”. Además, agregó: “Los informes iniciales han sido catastróficos y todas las comunicaciones con mi país se han interrumpido. Buscamos donaciones para ayudar a nuestro reino insular (..) Necesitamos reconstruir todo lo dañado”. Su iniciativa ya ha recaudado más de USD 160 mil.

Taufatofua fue uno de los íconos de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Verano en 2016 en Río de Janeiro, con su indumentaria tradicional de Tonga y mostrando su musculoso torso desnudo, en una imagen que dio la vuelta al mundo. Dos años después, en Pyeongchang se enfrentó a temperaturas de -5 grados centígrados, y una sensación térmica de -10° al lucir el mismo atuendo.

Así se observó el estallido desde la superficie

El volcán provocó una ola de 1,2 metros en la capital de las islas Tonga, Nuku’alofa, cuyos habitantes se refugiaron a zonas elevadas dejando atrás casas inundadas y con daños estructurales. “El tsunami ha tenido un impacto significativo en la banda costera de la parte norte de Nuku’alofa, con barcas y grandes piedras lanzadas a la orilla”, dijo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, añadiendo que por ahora no había noticias de muertos en aquel país.

“Nuku’alofa está cubierta de una gruesa capa de ceniza volcánica, pero las condiciones están calmadas y estables”, añadió Ardern. “La nube de ceniza ha provocado la contaminación” por lo que Tonga necesita agua, explicó.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se mostró preocupado por las consecuencias en Tonga y aseguró que su país “se está preparado para brindar apoyo” . Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la institución estaba “dispuesta a ayudar al gobierno y suministrar ayuda a la gente afectada”. Mientras que Unicef estaba preparando material de emergencia.

