Un jugador del fútbol europeo se mostró con la camiseta de Boca y reflotó las ilusiones de los hinchas

Lucas Torreira posó, una vez más, con la camiseta de Boca Juniors

El mercado de pases del fútbol argentino está al rojo vivo y, a pesar de que el plantel se encuentra de vacaciones, en las oficinas de Boca Juniors no descansan a la hora de intentar cerrar los refuerzos para el equipo que, al menos hasta el 31 de diciembre, dirige Sebastián Battaglia. En las últimas horas, el uruguayo Lucas Torreira publicó una serie de fotos con la camiseta del Xeneize y, aunque su nombre no figuraba en carpeta en la actual ventana de transferencias, el gesto ilusionó a los fanáticos del conjunto de la ribera.

“Domingo. Disfrutando de las vacaciones en mi FRAY BENTOS querido”, escribió el futbolista uruguayo, que actualmente milita en la Fiorentina de Italia y que regresó a su país con motivo de las Fiestas para estar con su familia y sus seres queridos. En la publicación se lo ve sonriente, vestido con una casaca de Boca, lo mismo que en una serie de Historias que compartió.

Inmediatamente el posteo se lleno de comentarios de fanáticos del Xeneize con preguntas del tipo “¿Y si te llama Román?”, haciendo alusión a una posible convocatoria de parte del vicepresidente Juan Román Riquelme para sumarse a las filas del equipo que todo parece indicar que tendrá a Battaglia como técnico también en el 2022.

El futbolista de la Fiorentina pasa sus vacaciones en Uruguay

“Siempre lo dije, me muero por jugar en Boca”, había señalado Torreira, de 25 años, en abril de este año, dejando en claro su deseo de vestir la camiseta Azul y Oro en algún momento de su carrera. Además, dejó en claro que una pérdida muy cercana fue la que hizo que ese anhelo se volviera más urgente: “La noche que falleció mi mamá a las 4:15 de la mañana me llamaron y a uno de los primeros que se lo conté fue a mi representante y le dije que no quería jugar más en Europa, que quería venir para Boca”.

Pero, a pesar de que de parte de la dirigencia de Boca se pusieron en marcha algunos mecanismos para intentar concretar el pase, Torreira se quedó en Europa. Luego de un préstamo al Atlético Madrid, el Arsenal de Inglaterra -club dueño de su pase- lo cedió en agosto último a la Fiorentina en una operación por un año, con opción de compra. Es por esto que, al menos en el actual mercado de pases, es poco factible que el mediocampista uruguayo cumpla su sueño de desembarcar en el Xeneize.

De esta manera, los fanáticos de Boca se mantienen expectantes por Torreira, que se fue con 17 años a Italia y pasó por el Delfina Pescara y la Sampdoria antes de ser adquirido por el Arsenal inglés en 35 millones de dólares.

Son varios los nombres que suenan en el radar del Mundo Boca por estos días, aunque por el momento no hay ningún refuerzo confirmado. Desde Lautaro Gianetti hasta Roger Martínez, pasando por Facundo Farías, Ángel Romero y Gabriel Ávalos, son algunos de los futbolistas que podrían arribar al club que preside Jorge Amor Ameal. En las últimas horas se conoció, además, el interés por repatriar a Darío Benedetto, a quien Riquelme le realizó un ofrecimiento que el delantero de 31 años consideró atractivo. El pase del delantero pertenece al Olympique de Marsella.