Piojo Herrera busca rejuvenecer a Tigres para el próximo torneo de la Liga MX

El fin de semana pasado, Tigres perdió 2-1 ante León y quedaron eliminados en la semifinal del torneo Grita México Apertura 2021. El resultado fue decepcionante para Miguel Herrera, pues su equipo tenía la ventaja por el partido de ida. Posterior a la eliminación, el técnico asumió su responsabilidad por la derrota y aseguró que buscará dar un aire nuevo al equipo, con la intención de no depender de jugadores mayores de 31 años.

Consciente de que ese fue el último compromiso para Tigres en el año, el Piojo habló sobre sus planes para el próximo torneo de la Liga MX. “Fue un torneo complicado por esa transición de ese cambio de ideas. Es fácil cuando llegas a un equipo que anda mal, pero cuando llegas a uno que viene de buenos resultados, hay que cambiar las ideas para ser más verticales. Ahora hay una transición de jugadores y hay que rejuvenecer el equipo. Hay jugadores con mucha experiencia, y cuando buscas un equipo dinámico va tener que venir el recambio y a mucha gente puede no gustarle”, sentenció en el programa La Hora de Willie.

Por ejemplo, André-Pierre Gignac es la máxima figura del club felino. El atacante francés registra 150 goles con el club, sin embargo, ya pasa de los 36 años. De igual manera, Hugo Ayala, referente en la defensa, cumplirá 35 años. Otro más es Nahuel Guzmán, arquero de 35 años. Inclusive Jesús Dueñas, con 32.

Los jugadores recién mencionados fueron los ejemplos que mencionó Miguel Herrera cuando habló de las figuras del equipo que superan los 31 o 32 años de edad. Para justificarse, dijo que necesitará jugadores jóvenes que puedan rendir de la mejor manera en el campo, para que próximamente los cambios que haga no sean cuestionados y sean capaces de dar los resultados esperados.

Estás declaraciones se derivan del partido ante León. “La eliminación es mucha responsabilidad mía, me equivoqué en los cambios. Por cambiar mii filosofía y pensar en otra cosa, sin querer el equipo se echó muy para atrás; por querer guardar la compostura, le regalamos la iniciativa al rival”, aseguró el Piojo.

“Al siguiente día te sientes aún mal, pensando en qué podrías haber hecho y que no, pero ya tres días después tienes que avanzar y pensar en lo que sigue”, expresó el estratega. Al mismo tiempo, dijo que ya comienza a planear la próxima temporada y que espera poder contratar a al menos cuatro nuevos jugadores, los cuales cumplan con la condición de la juventud y de ser un recambio importante.

Por último, Herrera continuó reflexionando sus cambios durante la recta final del partido: “Los nombres que entraron no fueron los idóneos, no por los jugadores, sino por lo que entraron a hacer, que era defender, cuando debimos tener la pelota. Pensé en meter a Florian (Thauvin) y a Leo (Fernández), pero dije, ‘quizá se queden parados’ y (Jesús) Dueñas y (Raymundo) Fulgencio tienen ese ida y vuelta, aunque no arrastran la pelota como aquellos”.

Al final, fue realidad que con las sustituciones de Tigres, León fue capaz de dominar el juego y, a la postre, marcar el tanto que los llevó a la final. Ante la situación, el Piojo ya sentenció que buscará hacer las cosas de mejor manera para el próximo certamen, e igualmente recalcó la importancia de contar con jugadores más jóvenes para instancias como las de aquella semifinal.

