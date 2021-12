Alison González, delantera de Atlas, fue incluida en el once ideal mundial Sub-20

Alison Gonzalez fue una de las nominadas a mejor jugadora del 2021 por la IFFHS (Foto: Twitter@AtlasFCFemenil)

Apenas tiene 19 años y es una de las jugadoras más talentosas de la Liga MX. De hecho, poco tardó en ser reconocida a nivel internacional. Ahora, Alison González, delantera de Atlas, forma parte del once ideal mundial sub 20. Un cuadro de jóvenes jugadoras, organizado por la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), con la intención de reconocer a las mayores promesas del fútbol femenino.

Se puede decir que el 2021 ha sido el año en el que Alison González se consolidó como una de las jugadoras con mayor potencial. Desde que debutó a los 16 años, ya era una de las futbolistas que más llamaba la atención dentro de la liga. Su altura y su facilidad de remate la colocaron como una de las mejores artilleras de México. Ahora, ante el juicio de la IFFHS, también es considerada como una de las mejores delanteras del mundo (al menos en su categoría).

De hecho, la misma Federación Internacional ya la había contemplado como una de las mejores del 2021, pues fue nominada al premio de la mejor jugadora de la temporada (junto con sus compatriotas Alicia Cervantes, de Chivas, y Katty Martínez, de Tigres). A pesar de no haber conseguido el galardón, el hecho de que esteé nominada ya es histórico. Al mismo tiempo, González ya se ha consolidado en la Selección Nacional absoluta.

Alison González consiguió un doblete en el partido amistoso ante México y Argentina. (Foto: Twitter/@Miseleccionmx)

Su nombre apareció en el radar internacional en la temporada 2020-21. En aquella ocasión, la delantera fue capaz de anotar 35 goles, la mayor cuota de todas las ligas a nivel mundial. Con Atlas, Alison se ha consolidado para competir con cualquiera, sin importar su juventud. Asimismo, logró ser la máxima goleadora del Torneo Guardianes Clausura 2021.

Comenzó su carrera con Tigres en el 2018. Con el equipo felino fue la delantera titular, pero sus números no fueron tas espectaculares. En dos temporadas, consiguió once goles. Posteriormente arribo al conjunto de las rojinegras, ya en Jalisco, aumentó su cuota goleadora. Su primer año fue bueno, pero en su segunda temporada se encargó de romper récords dentro de la Liga y su categoría de edad. Actualmente, registra 76 goles en 120 partidos.

Alison pelea con Atlas en la Liguilla del torneo Grita México Apertura 2021. Lograron vencer a Santos en los cuartos de final (con dos goles de la juvenil González) y ahora esperan su enfrentamiento ante Monterrey en las semifinales. Para Aligol no es desconocido marcarle a Rayadas, al contrario, la jugadora ha dicho que uno de sus goles favoritos se lo marcó a este equipo.

Alison Gonzalez fue la goleadora del torneo Clausura 2021 de la Liga MX con 19 tantos. (Foto: Instagram@alisonglez.7)

Con Atlas buscará levantar su segundo título en la Liga MX. El primer título que logró fue en el Clausura 2018, cuando participó con Tigres en el primer campeonato felino de su historia. Si logra acceder a la final con las rojinegras, también será algo sin precedentes.

De igual manera, la jugadora ha comentado su intención de ir a Europa. Para Alison, llegar al fútbol del viejo continente representa una meta que se fijó desde los comienzos de su carrera. Con las distinciones individuales que ha logrado este 2021, es muy probable que lo consiga en un futuro próximo.

Con su 1.70, Aligol cuenta con una amplía zancada, la cual suele utilizar para marcar diferencia a sus rivales de cara a portería. Sabe disparar con ambas piernas e igualmente destaca con su remate de cabeza. Con la Selección Mexicana de Mónica Verga ha marcado goles de todos los colores. Todo indica que será la delantera titular con México en los próximos partidos eliminatorios para el Mundial.





