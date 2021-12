“Knockeamos al covid”: Julio César Chávez derrotó a la enfermedad en una semana

El Gran Campeón envió su gratitud a las personas que lo apoyaron durante su enfermedad (Foto: Twitter/@Jcchavez115)

El mundo del boxeo volvió a sonreír. Julio César Chávez informó que derrotó a la COVID-19 tras una semana de su contagio.

Fue el pasado 30 de noviembre cuando la empresa promotora de la obra de teatro Los mandamientos de un hombre chingón, donde el exatleta participa junto con Jorge Van Rankin y Roberto Palazuelos, detalló que debido a su diagnóstico, tuvo que ser pospuesta, aunque el Gran Campeón Mexicano fue reportado fuera de peligro.

“Hacemos de su conocimiento que hace un par de días, el Campeón Julio César Chávez dio positivo a Covid-19, es por eso que hemos tomado la decisión de posponer la gira nacional que tenemos programada en estos días”, se lee en un boletín emitido por la producción de la obra teatral.

No obstante, a poco más de una semana de esta información, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos compartió un mensaje por sus redes sociales con el que confirmó su mayor victoria en la vida: superar al coronavirus.

Julio César Chávez sólo estuvo enfermo poco más de una semana (Foto: Youtube/Yordi Rosado)

Con un semblante sonriente y sentado en la sala de su hogar, el Gran Campeón confirmó su resultado negativo a COVID-19 y envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, además de que compartió la vitamina que le ayudó a salir adelante de la enfermedad en tan poco tiempo.

“A todos mis amigos, a todo México; a todos los que me quieren y a los que no me quieren, gracias. La verdad que hoy salí ya negativo, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones, bendiciones. Síganse cuidando, por favor: sana distancia, hagan mucho ejercicio y tomen la vitamina ‘giumbi’, fue la que me ayudó a salir adelante”, mencionó Chávez en su video.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, y los cibernautas le escribieron palabras de aliento tras librar esta importante batalla en su vida.

“Échenle papá usted a ganado mil batallas y esta del COVID se la p*la campeón jajajajajaja le mando un fuerte abrazo y qué Dios te llené de bendiciones papá échenle chingazos ajuuuuua”; “Larga vida campeón. Para muchos siempre serás el mejor libra por libra de la historia de México. #CuidemonosEntreTodos #Vacunate”; “¿Quien te puede no querer, campeón? Eres el más grande de todos los deportistas que ha tenido este país”, fueron algunos de los comentarios en su publicación.

Julio César Chávez compartió cómo está tras salir positivo a COVID-19 (Foto: Instagram/@jcchavez115)

JCC y su “pelea” contra la COVID-19

Luego de que se diera a conocer la condición de salud de el Cesar del boxeo, por medio de sus redes sociales, compartió la manera en la que “pelea” contra el virus del SARS-CoV-2 para derrotarlo y curarse.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el gran campeón mexicano publicó un video de cómo “golpea” al coronavirus. Con una breve descripción: “Aquí dándole chinga***s al coronavirus”, Chávez dio muestra de la condición física y de salud en la que se encuentra.

Con ropa deportiva, guantes de box y un costal de golpes, el ex púgil hace gala de su técnica de golpeo y con cada puñetazo se alcanza a escuchar algunas frases muy al estilo extrovertido de Julio César Chávez: “Salte a chig*** tu madre coronavirus”, " chig*** a su madre”, “salte güey”.

Se aprecia cómo Julio César empieza a soltar golpes y poco a poco sube la intensidad de sus puños, el costal recibe cada uno de los castigos del ex boxeador; se observa que Chávez disfruta de cada golpeo mientras suelta un grito eufórico.

El video dura menos de un minuto pero rápidamente se viralizó y sumó más de mil reacciones de “me gusta”, además de diferentes comentarios positivos y de apoyo al ex campeón mexicano, quien lleva apenas cinco días desde que se confirmó su contagio.

