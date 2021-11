La razón por la que Floyd Mayweather rechazó pelear contra Julio Cesar Chávez

Floyd Mayweather Jr se ha negado a subirse al ring con el "César del boxeo". (Foto: Reuters/Cuartoscuro)

La particular forma de desenvolverse de Julio César Chávez fuera de los rings después de que puso fin a su carrera como profesional le ha traído consigo múltiples controversias con otros personajes reconocidos del mundo del boxeo. El ex campeón mundial mexicano se ha mantenido en la conversación de los aficionados gracias a sus declaraciones polémicas.

En la pasada Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), realizada en la Ciudad de México, Chávez se encontró con Floyd Mayweather Jr, con quien mantuvo una conversación que generó expectación en los medios y los fanáticos del deporte de los puños. La plática se encaminó hacia un momento álgido cuando el mexicano decidió retar a The Money a una pelea de exhibición.

El César del Boxeo aprovechó la ocasión para señalar que le pondría “una chinga” al púgil estadounidense. Sin embargo, días después de estas palabras, Mayweather no se dejó llevar por el calor de la conversación y dejó en claro que no aceptaría luchar contra Chávez.

Mayweather se ha mantenido activo después de su retiro del profesionalismo. (Foto: Jasen Vinlove/REUTERS)

“Yo no lo haría. No lo haría porque eso mancharía tanto su legado como mi legado”, expresó Floyd en entrevista para algunos medios.

De acuerdo a las declaraciones de Mayweather, subirse al ring con el mexicano seria un error bajo cualquier contexto porque esto podría llegar a afectar el nombre y reputación que ambas leyendas contrajeron a lo largo de sus carreras.

A pesar de descartar el enfrentamiento, The Money no se quedó callado y respondió a las provocaciones de Julio César tachándolo de “bravucón”, no sin antes reconocer el puesto del mexicano en la historia del boxeo.

Mayweather señaló de bravucón a Julio César Chávez. (Foto: @floydmaywether / IG - Cuartoscuro.)

“Él es una leyenda, tipos como Julio César Chávez, Roberto Durán, Larry Holmes, esos tipos abrieron la puerta y allanaron el camino para que yo estuviera donde estoy. “(Chávez) decía que quería una exhibición, y yo le dije que podía pelear con una sola mano para hacerlo. Él estaba de bravucón, pero en tono de broma, pero solo fueron palabras basura”, finalizó el norteamericano.

Mayweather se ha mantenido muy activo desde que anunció su retiro del profesionalismo. El ex pugilista ha seguido relacionado al mundo del boxeo y posicionándose como uno de los referentes mediáticos más importantes de la industria.

A pesar de culminar su carrera profesional con una exorbitante fortuna derivada de los ingresos económicos que con el tiempo logró acumular, esto no le fue suficiente y recientemente volvió a ponerse los guantes para enfrentar al Youtuber Logan Paul, pelea que le dejó algunos millones más en su cuenta bancaria sin necesidad de esforzarse.

Todo parece indicar que nada convencerá a Floyd Mayweather a confirmar una lucha de exhibición contra Chávez (Foto: Jasen Vinlove/USA TODAY Sports)

“Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo” señaló Floyd días previos a la pelea de exhibición.

De acuerdo a diversos reportes y especulaciones, Mayweather recaudó para su causa un aproximado de USD 100 millones en una disputa que sobrellevó sin muchas complicaciones contra un rival que contaba únicamente con poderío físico.

Sin embargo, todo parece indicar que nada convencerá a Floyd Mayweather a confirmar una lucha de exhibición contra Chávez, o al menos no en un futuro cercano. Una disputa entre estas dos leyendas podría generar un impacto mediático nunca antes visto y ganancias económicas fuera de lo común.

